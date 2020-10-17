"Бавария" уверенно разобралась с "Арминией". Левандовски и Мюллер отметились дублями

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"Бавария" уверенно разобралась с "Арминией". Левандовски и Мюллер отметились дублями

В рамках 4-го тура немецкой Бундеслиги "Бавария" разгромила "Арминию".

"Бавария" вышла на второе место и отстает от лидирующего "РБ Лейпцига" на одно очко.

"Арминия" - "Бавария" 1:4

Голы: Мюллер, 8 - 0:1, Левандовски, 25 - 0:2, Левандовски, 45 - 0:3, Мюллер, 51 - 0:4, Доан, 58 - 1:4

"Арминия": Ортега, Лукоки, Пипер, де Медина (Берендт, 83), ван дер Хорн, Притль, Доан (Зойферт, 90), Хартель (Эдмундссон, 90), Гебауэр (Ябо, 69), Кунце (Шипплок, 70), Клос.

"Бавария": Нойер, Алаба, Люка Эрнандес (Дэвис, 90), Павар, Зюле, Гнабри (Дуглас Коста, 65), Толиссо, Коман (Мусиала, 86), Горетцка (Хави Мартинес, 65), Мюллер, Левандовски (Шупо-Мотинг, 86).

Удаление: Толиссо (76).

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2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
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