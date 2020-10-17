"Бавария" уверенно разобралась с "Арминией". Левандовски и Мюллер отметились дублями
В рамках 4-го тура немецкой Бундеслиги "Бавария" разгромила "Арминию".
"Бавария" вышла на второе место и отстает от лидирующего "РБ Лейпцига" на одно очко.
"Арминия" - "Бавария" 1:4
Голы: Мюллер, 8 - 0:1, Левандовски, 25 - 0:2, Левандовски, 45 - 0:3, Мюллер, 51 - 0:4, Доан, 58 - 1:4
"Арминия": Ортега, Лукоки, Пипер, де Медина (Берендт, 83), ван дер Хорн, Притль, Доан (Зойферт, 90), Хартель (Эдмундссон, 90), Гебауэр (Ябо, 69), Кунце (Шипплок, 70), Клос.
"Бавария": Нойер, Алаба, Люка Эрнандес (Дэвис, 90), Павар, Зюле, Гнабри (Дуглас Коста, 65), Толиссо, Коман (Мусиала, 86), Горетцка (Хави Мартинес, 65), Мюллер, Левандовски (Шупо-Мотинг, 86).
Удаление: Толиссо (76).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20