"Бавария" уверенно разобралась с "Арминией". Левандовски и Мюллер отметились дублями

В рамках 4-го тура немецкой Бундеслиги "Бавария" разгромила "Арминию".

"Бавария" вышла на второе место и отстает от лидирующего "РБ Лейпцига" на одно очко.

"Арминия" - "Бавария" 1:4

Голы: Мюллер, 8 - 0:1, Левандовски, 25 - 0:2, Левандовски, 45 - 0:3, Мюллер, 51 - 0:4, Доан, 58 - 1:4

"Арминия": Ортега, Лукоки, Пипер, де Медина (Берендт, 83), ван дер Хорн, Притль, Доан (Зойферт, 90), Хартель (Эдмундссон, 90), Гебауэр (Ябо, 69), Кунце (Шипплок, 70), Клос.

"Бавария": Нойер, Алаба, Люка Эрнандес (Дэвис, 90), Павар, Зюле, Гнабри (Дуглас Коста, 65), Толиссо, Коман (Мусиала, 86), Горетцка (Хави Мартинес, 65), Мюллер, Левандовски (Шупо-Мотинг, 86).

Удаление: Толиссо (76).

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