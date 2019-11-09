"Бавария" уверенно разобралась с дортмундской "Боруссией"

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"Бавария" уверенно разобралась с дортмундской "Боруссией"

В рамках 11-го тура немецкой Бундеслиги "Бавария" разгромила дортмундскую "Боруссию".

Таким образом, "Бавария" поднялась на третье место, а "Боруссия" осталась на пятом.

"Бавария" - "Боруссия Д" 4:0

Голы: Левандовски, 17 - 1:0, Гнабри, 47 - 2:0, Левандовски, 76 - 3:0, Хуммельс (аг), 80 - 4:0

"Бавария": Нойер, Киммих, Алаба, Павар, Горетцка (Алькантара, 72), Мартинес, Гнабри (Коутиньо, 70), Дэвис, Коман (Перишич, 76), Левандовски, Мюллер.

"Боруссия Д": Бюрки, Хакими, Аканджи, Хуммельс, Шульц, Гетце (Ройс, 61), Вайгль (Пако Алькасер, 61), Брандт, Витцель, Азар, Санчо (Геррейру, 36).

Предупреждения: Ройс (63), Коман (67), Киммих (90).

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2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 11 21
3 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 11 21
4 Хоффенхайм Хоффенхайм 11 20
5 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 11 19
6 Шальке Шальке 11 19
7 Фрайбург Фрайбург 10 18
8 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 10 17
9 Вольфсбург Вольфсбург 10 17
10 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 10 15
11 Унион Берлин Унион Берлин 11 13
12 Герта Герта 11 11
13 Вердер Бремен Вердер Бремен 10 11
14 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 11 11
15 Аугсбург Аугсбург 11 10
16 Майнц 05 Майнц 05 11 9
17 Кельн Кельн 11 7
18 Падерборн Падерборн 11 4
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