"Бавария" уверенно разобралась с дортмундской "Боруссией"
В рамках 11-го тура немецкой Бундеслиги "Бавария" разгромила дортмундскую "Боруссию".
Таким образом, "Бавария" поднялась на третье место, а "Боруссия" осталась на пятом.
"Бавария" - "Боруссия Д" 4:0
Голы: Левандовски, 17 - 1:0, Гнабри, 47 - 2:0, Левандовски, 76 - 3:0, Хуммельс (аг), 80 - 4:0
"Бавария": Нойер, Киммих, Алаба, Павар, Горетцка (Алькантара, 72), Мартинес, Гнабри (Коутиньо, 70), Дэвис, Коман (Перишич, 76), Левандовски, Мюллер.
"Боруссия Д": Бюрки, Хакими, Аканджи, Хуммельс, Шульц, Гетце (Ройс, 61), Вайгль (Пако Алькасер, 61), Брандт, Витцель, Азар, Санчо (Геррейру, 36).
Предупреждения: Ройс (63), Коман (67), Киммих (90).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Менхенгладбах
|10
|22
|2
|РБ Лейпциг
|11
|21
|3
|Бавария Мюнхен
|11
|21
|4
|Хоффенхайм
|11
|20
|5
|Боруссия Дортмунд
|11
|19
|6
|Шальке
|11
|19
|7
|Фрайбург
|10
|18
|8
|Айнтрахт Франкфурт
|10
|17
|9
|Вольфсбург
|10
|17
|10
|Байер Леверкузен
|10
|15
|11
|Унион Берлин
|11
|13
|12
|Герта
|11
|11
|13
|Вердер Бремен
|10
|11
|14
|Фортуна Дюссельдорф
|11
|11
|15
|Аугсбург
|11
|10
|16
|Майнц 05
|11
|9
|17
|Кельн
|11
|7
|18
|Падерборн
|11
|4