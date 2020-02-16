"Бавария" уверенно разобралась с "Кельном" и вернула себе первое место
В рамках 22-го тура немецкой Бундеслиги "Бавария" добыла выездную победу над "Кельном".
Таким образом, "Бавария" вернула себе первое место в таблице. "Кельн" идет 14-м.
"Кельн" - "Бавария" 1:4
Голы: Левандовски, 3 - 0:1, Коман, 5 - 0:2, Гнабри, 12 - 0:3, Гнабри, 66 - 0:4, Ут, 70 - 1:4
"Кельн": Хорн, Якобс (Шмитц, 72), Каттербах (Кайнц, 29), Борнаув, Хектор, Дрекслер, Схири, Чихос, Эхизибуэ, Кордоба (Модест, 81), Ут.
"Бавария": Нойер, Алаба, Боатенг (Люка Эрнандес, 46), Павар, Киммих (Толиссо, 59), Гнабри, Дэвис, Алькантара, Коман (Горетцка, 79), Левандовски, Мюллер.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|РБ Лейпциг
|22
|45
|2
|Бавария Мюнхен
|21
|43
|3
|Боруссия Дортмунд
|22
|42
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|21
|42
|5
|Байер Леверкузен
|22
|40
|6
|Шальке
|21
|35
|7
|Фрайбург
|22
|33
|8
|Хоффенхайм
|22
|33
|9
|Вольфсбург
|22
|31
|10
|Айнтрахт Франкфурт
|22
|28
|11
|Аугсбург
|22
|27
|12
|Унион Берлин
|22
|26
|13
|Герта
|22
|26
|14
|Кельн
|20
|23
|15
|Майнц 05
|21
|21
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|22
|17
|17
|Вердер Бремен
|22
|17
|18
|Падерборн
|22
|16