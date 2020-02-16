"Бавария" уверенно разобралась с "Кельном" и вернула себе первое место

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"Бавария" уверенно разобралась с "Кельном" и вернула себе первое место

В рамках 22-го тура немецкой Бундеслиги "Бавария" добыла выездную победу над "Кельном".

Таким образом, "Бавария" вернула себе первое место в таблице. "Кельн" идет 14-м.

"Кельн" - "Бавария" 1:4

Голы: Левандовски, 3 - 0:1, Коман, 5 - 0:2, Гнабри, 12 - 0:3, Гнабри, 66 - 0:4, Ут, 70 - 1:4

"Кельн": Хорн, Якобс (Шмитц, 72), Каттербах (Кайнц, 29), Борнаув, Хектор, Дрекслер, Схири, Чихос, Эхизибуэ, Кордоба (Модест, 81), Ут.

"Бавария": Нойер, Алаба, Боатенг (Люка Эрнандес, 46), Павар, Киммих (Толиссо, 59), Гнабри, Дэвис, Алькантара, Коман (Горетцка, 79), Левандовски, Мюллер.

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