"Бавария" в большинстве обыгрывает "РБ Лейпциг" и выходит на первую строчку
Центральным событием завершалась программа десятого тура немецкой Бундселиги, в рамках которого "Бавария" принимала главное открытие прошлого сезона "РБ Лейпциг". Между собой встречалась команды, занимающие вторую и третью позицию в турнирной таблице. Баварцы уступали дортмундской "Боруссии" лишь в разнице забитых и пропущенных мячей, а "быки" располагались следом за ними, отставая всего на один пункт. После неудачного старта сезона мюнхенскому клубу удалось выровнять ситуацию не только благодаря приходу в команду Юппа Хайкеса, а и отчасти "Ред Буллу", который не так давно на выезде в сумасшедшем поединке одолел ребят Петера Боса.
Кстати, "шмели" проиграли свой матч в этом туре "Ганноверу", поэтому ценой противостояния "Баварии" и "РБ Лейпциг" являлось лидерство. Важно и то, что пару дней назад команды выясняли между собой отношения в рамках Кубка Германии и для того, чтобы выявить победителя пришлось отыграть 120 минут и пробивать серию пенальти. В лотерее удача улыбнулась "Баварии", но вопрос физических кондиций футболистов был актуален для обоих коллективов. Оба наставника применили определенную ротацию по сравнению с прошлым матчем, но все же большинство из тех, кто играл в Лейпциге, появились на поле с первых минут.
Обе команды без разведки начали поединок, что вполне себе логично. А уже на 13-й минуте исход матча был фактически предрешен. На линии штрафной площади Орбан свалил с ног Роббена, который выскакивал на свидание с голкипером. Арбитр после просмотра видеоповтора оценил эпизод, как фол последней надежды, поэтому принял решение удалить капитана "быков". Что интересно в кубковом матче "Ред Буллу" также приходилось доигрывать в меньшинстве, тогда удалился Наби Кейта. Забить со штрафного мюнхенцам не удалось, но вот уже через четыре минуты ситуацию исправил Хамес Родригес, бильярдным выстрелом в угол замкнув фланговую передачу от Роббена.
К чести ребят Ральфа Хазенхюттля, они не стушевались и как могли старались отвести угрозу от своих ворот. Но все же избежать второго пропущенного гола еще до перерыва не удалось. Роберта Левандовски вывели один на один с Гулачи, и поляк легко разобрался с венгром.
После перерыва тяжело было на что-то рассчитывать "быкам", тем более, что их наставник использовал все три замены уже к 62-й минуте. В свою очередь, "Бавария" во втором тайме бросила играть и в эконом-режиме докатала мяч до финального свистка. Таким образом, победа над "РБ Лейпциг" позволяет мюнхенцам выйти на чистое первое место в турнирной таблице чемпионата Германии.
"Бавария" – "РБ Лейпциг" – 2:0
Голы: Хамес, 19 – 1:0, Левандовски, 38 – 2:0
"Бавария": Ульрайх – Киммих (Рафинья, 84), Боатенг, Хуммельс, Алаба, Руди, Мартинес, Роббен (Толиссо, 86), Алькантара, Хамес, Левандовски (Видаль, 45+1)
"РБ Лейпциг": Гулачи, Клостерманн, Упамекано, Орбан, Хальстенберг, Забитцер (Брума, 46), Кейта, Демме, Форсберг (Лаймер, 62), Поульсен, Вернер (Конате, 22)
Удаление: Орбан (13)
Богдан Архипенко
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|10
|23
|2
|Боруссия Дортмунд
|10
|20
|3
|РБ Лейпциг
|10
|19
|4
|Ганновер 96
|10
|18
|5
|Шальке
|10
|17
|6
|Боруссия Менхенгладбах
|10
|17
|7
|Хоффенхайм
|10
|16
|8
|Байер Леверкузен
|10
|15
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|10
|15
|10
|Герта
|10
|13
|11
|Аугсбург
|9
|12
|12
|Майнц 05
|10
|11
|13
|Вольфсбург
|10
|10
|14
|Штутгарт
|9
|10
|15
|Фрайбург
|9
|8
|16
|Гамбург
|10
|7
|17
|Вердер Бремен
|9
|5
|18
|Кельн
|10
|2