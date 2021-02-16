"Бавария" в драматическом матче добыла ничью с аутсайдером
В Мюнхене завершился матч 21 тура немецкой Бундеслиги. "Бавария" принимала "Арминию" и сыграла вничью 3:3. Матч развивался по невероятному сценарию. Уже в первом тайме фаворит пропустил два безответных мяча. В самом начале второй половины встречи Левандовски сократил счет, но уже через минуту гости снова добились преимущества в 2 гола. Однако подопечным Ханси Флика все же удалось уйти от поражения. Встреча завершилась со счетом 3:3. Стоит отметить, что матч несколько раз прерывался для расчистки разметки от снега. "Бавария" продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Германии, набрав 49 очков. "Арминия" осталась на 16 месте. В ее активе 18 набранных баллов за 20 сыгранных матчей.
"Бавария" - "Арминия" 3:3 (0:2)
Голы: Влап, 9 - 0:1, Пипер, 37 - 0:2, Левандовски, 48 - 1:2, Гебауэр, 49 - 1:3, Толиссо, 57 - 2:3, Дэвис, 70 - 3:3
"Бавария": Нойер, Сарр (Киммих, 58), Зюле, Люка Эрнандес, Дэвис, Алаба, Толиссо, Шупо-Мотинг, Левандовски, Коман, Сане.
"Арминия": Ортега, Брюннер, Нильссон, Пипер, Барретт-Лаурсен, Притль, Доан (Гебауэр, 41), Влап (Кордова, 62), Кунце, Фогльзаммер (Зойферт, 62), Клос (ван дер Хорн, 89).
Читайте также: Арбитры дважды прерывали встречу "Бавария" – "Арминия" для расчистки снега | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Перестрелка в Лондоне с хет-триком Обамеянга, "Сити" громит Моуринью, а "Ливерпуль" снова проиграл. Все результаты 24-го тура АПЛ
-
Драматичный матч в Мюнхене, осечки "Байера" и обеих "Боруссий". Все результаты 21-го тура Бундеслиги
-
У "Реала" уже готов предварительный контракт для Алабы
-
Неймар звонил Месси и описывал ему преимущества Парижа
-
Суарес, по условиям контракта, может уйти из "Атлетико" летом
Лента новостей
-
Расстрел в Барселоне, "Реал" сильнее "Валенсии", "Атлетик" на выезде громит "Кадис". Все результаты 23-го тура Ла Лиги
-
Перестрелка в Лондоне с хет-триком Обамеянга, "Сити" громит Моуринью, а "Ливерпуль" снова проиграл. Все результаты 24-го тура АПЛ
-
"Атлетик" на выезде разгромил "Кадис"
-
"Челси" на своем поле всухую победил "Ньюкасл"
-
Драматичный матч в Мюнхене, осечки "Байера" и обеих "Боруссий". Все результаты 21-го тура Бундеслиги
-
"Бавария" в драматическом матче добыла ничью с аутсайдером
-
Крыховяк заявил, что у него было предложении от клуба из Германии
-
Карпин подколол супругу по поводу ее новой песни. Она сразу ответила
-
Арбитры дважды прерывали встречу "Бавария" – "Арминия" для расчистки снега
-
Малиновский назван лучшим украинским легионером в 2020 году
-
У "Реала" уже готов предварительный контракт для Алабы
-
"Вест Хэм" дома разгромил "Шеффилд Юнайтед"
-
1
Неймар звонил Месси и описывал ему преимущества Парижа
-
Нагельсманн высказался о предстоящем матче 1/8 Лиги Чемпионов с "Ливерпулем"
-
1
Алексей Миранчук пробует силы в искусстве
-
"Боруссии" Менхенгладбах ищет нового тренера. Есть две яркие кандидатуры
-
2
Фанаты "Барселоны" яростно встретили президента ПСЖ (видео)
-
Дриусси не хочет оставаться в "Зените". "Ривер Плейт" ждет истечения контракта
-
1
Суарес, по условиям контракта, может уйти из "Атлетико" летом
-
"Локомотив" претендует на Хамшика
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20