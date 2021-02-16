"Бавария" в драматическом матче добыла ничью с аутсайдером

В Мюнхене завершился матч 21 тура немецкой Бундеслиги. "Бавария" принимала "Арминию" и сыграла вничью 3:3. Матч развивался по невероятному сценарию. Уже в первом тайме фаворит пропустил два безответных мяча. В самом начале второй половины встречи Левандовски сократил счет, но уже через минуту гости снова добились преимущества в 2 гола. Однако подопечным Ханси Флика все же удалось уйти от поражения. Встреча завершилась со счетом 3:3. Стоит отметить, что матч несколько раз прерывался для расчистки разметки от снега. "Бавария" продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Германии, набрав 49 очков. "Арминия" осталась на 16 месте. В ее активе 18 набранных баллов за 20 сыгранных матчей.

"Бавария" - "Арминия" 3:3 (0:2)

Голы: Влап, 9 - 0:1, Пипер, 37 - 0:2, Левандовски, 48 - 1:2, Гебауэр, 49 - 1:3, Толиссо, 57 - 2:3, Дэвис, 70 - 3:3

"Бавария": Нойер, Сарр (Киммих, 58), Зюле, Люка Эрнандес, Дэвис, Алаба, Толиссо, Шупо-Мотинг, Левандовски, Коман, Сане.