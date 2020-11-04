"Бавария" в гостях разгромила "Зальцбург"

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"Бавария" в гостях разгромила "Зальцбург"

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов мюнхенская "Бавария" на выезде разгромила "Ред Булл Зальцбург" со счетом 6:2.

Победу немецкому клубу принесли дубль Роберта Левандовски, голы Джерома Боатенга, Садио Мане и Лукаса Эрнандеса, а также автогол Расмуса Кристенсена. У хозяев отличились Мергим Бериша и Масая Окугава.

"Бавария" лидирует в турнирной таблице группы А, набрав девять очков. "Ред Булл Зальцбург" с одним очком занимает последнюю, четвертую позицию.

"Ред Булл Зальцбург" Австрия – "Бавария" Германия - 2:6 (1:2)
Голы: Бериша, 4 - 1:0, Левандовски, 21 (с пенальти) - 1:1, Кристенсен, 44 (автогол) - 1:2, Окугава, 66 - 2:2, Боатенг, 79 - 2:3, Сане, 83 - 2:4, Левандовски, 88 - 2:5, Эрнандес, 90+2 - 2:6

"Ред Булл Зальцбург": Станкович, Кристенсен, Рамальо, Вебер, Ульмер, Собослаи, Мвепу, Камара, Юнузович (Окугава, 65), Бериша (Онгене, 76), Койта (Окафор, 65).

"Бавария": Нойер, Боатенг, Люка Эрнандес, Павар (Сарр, 74), Алаба, Гнабри, Толиссо (Хави Мартинес, 74), Мюллер, Киммих, Коман (Сане, 75), Левандовски.

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