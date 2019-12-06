"Бавария" в гостях у лидера, восстание Рима и экзамен для Сульшера: 4 матча европейских топ-лиг, которые обязательно нужно посмотреть

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"Бавария" в гостях у лидера, восстание Рима и экзамен для Сульшера: 4 матча европейских топ-лиг, которые обязательно нужно посмотреть

"Интер" – "Рома"

6 декабря 22:45. Милан, "Джузеппе Меацца"

На "Джузеппе Меацца" пройдет один из двух центральных поединков 15-го тура Серии "А". "Интер", который сумел успешно навязать "Ювентусу" борьбу за первое место, принимает "Рому". Обе команды демонстрируют неплохие результаты – миланцы выиграли последние 5 матчей и лидируют в чемпионате, а римляне победили в 4-х из 5-ти поединков, претендуя на зону Лиги Чемпионов. "Интер" под руководством Антонио Конте лишь дважды потерял очки в Серии "А" 2019/20. Интересно, что в обоих случаях это были домашние для "нерадзурри" поединка – с "Ювентусом" и "Пармой". На следующей неделе "Интер" ожидает решающий поединок Лиги Чемпионов против "Барселоны", в котором миланцев для обеспечения путевки в плей-офф устроит только победа. Безусловно, значительное внимание Антонио Конте обращено и на этот поединок, но и в матче с "Ромой" расслабляться ни в коем случае нельзя. "Ювентус" сенсационно потерял очки с "Сассуоло" в прошлом туре, пропустив "Интер" на вершину таблицы, поэтому 3 очка с командой Паулу Фонсеки гарантируют миланцам сохранения лидерства.

Экс-наставник донецкого "Шахтера" после неубедительного старта в Италии начинает понемногу оправдывать авансы. "Рома" набрала приличный ход, лишь по дополнительным показателям уступая "Кальяри", который разместился в зоне ЛЧ. Нестабильность – главная беда "Ромы", ведь "волки" могут как обыграть "Милан" и "Наполи", так и уступить "Парме" или споткнуться в матче с "Дженоа". Учитывая, что соперником "Лацио", который занимает 3 место, станет "Ювентус", римляне в случае победы над лидером могут обойти своего принципиального соперника. К слову, последняя победа "Интера" над "Ромой" на "Джузеппе Меацца" датирована еще октябрем 2015 года. С тех пор дважды была зафиксирована ничья 1:1, и однажды победили римляне.

"Боруссия" (М.) – "Бавария"

7 декабря 17:30. Менхенгладбах, "Боруссия Парк"

Неожиданный лидер Бундеслиги примет "Баварию", которая сейчас занимает лишь 4 место. Даже в случае победы на "Боруссия Парк" "Ротэн" не смогут возглавить турнирную таблицу, ведь отставание от "жеребцов" составляет 4 очка. В прошлом туре мюнхенцы потерпели первое поражение под руководством Ханса-Дитера Флика – обидчиком чемпиона Германии стал леверкузенский "Байер". Потеря очков еще и в этом поединке может отбросить "Баварию" за пределы зоны Лиги Чемпионов. К счастью для мюнхенцев, в верхней части турнирной таблицы наблюдается невероятная плотность – первую и девятую команды разделяют всего 9 пунктов. Бавария выиграла только 7 из 13 матчей чемпионата, но даже несмотря на такой скромный показатель держится в группе лидеров. "Боруссия" Менхенгладбах пока лучше всех пользуется кризисом "Баварии". Подопечные Марко Розе дома не выиграли лишь дважды, но это случилось еще в начале чемпионата – в первом и третьем турах. Продолжить удачную серию в матче с действующим чемпионом – задача сложная, но не невозможно. Еще одна интрига поединка – начнет ли снова забивать Роберт Левандовски. Польский страйкер отмечался голом абсолютно в каждом матче Бундеслиги, но серия прервалась. Нападающий не забивает уже два матча чемпионата подряд – время для новых бомбардирских свершений?

"Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед"

7 декабря 20:30. Манчестер, "Этихад"

Дерби "Манчестера" – безусловно, центральное событие европейского уикенда даже несмотря на разное положение команд. "Сити" привычно для последних лет бьется за чемпионство, а вот "Юнайтед" вынужден бороться лишь за зону Лиги Чемпионов, да и то не всегда успешно. Ничья в дерби вряд ли устроит одну из команд, поэтому есть основания ожидать более открытый футбол. Команда Хосепа Гвардиолы занимает лишь 3 место в АПЛ, а отставание от "Ливерпуля" после осечки с "Ньюкаслом" составляет уже 11 очков. "Мерсисайдцам" в отчетном туре играть против скромного "Борнмута", потому "Манчестер Сити" кровь из носа необходимо побеждать своих соседей, ведь в противном случае с амбициями о чемпионском титуле можно начинать прощаться.

Что касается "Манчестер Юнайтед", то среди недели "красные дьяволы" довольно неожиданно одолели "Тоттенхэм". Жозе Моуринью вернулся на "Олд Траффорд", но не сумел отобрать очки у команды Сульшера. По слухам, норвежец рисковал потерять должность в случае поражения от "шпор" и "Манчестер Сити". Что ж, первый экзамен Сульшер сдал на "отлично", на очереди – второй. Ничья вряд ли устроит "Юнайтед", поскольку отставание "манкунианцев" от зоны Лиги чемпионов составляет уже 8 очков. Из-за травмы точно не сыграет Серхио Агуэро – лучший бомбардир "горожан", которого заменит Габирел Жезус. О Ляпорте и Сане лишний раз напоминать стоит – оба в лазарете надолго. Зато, как говорят, поправился Зинченко. В МЮ под большим вопросом выход Поля Погба, который все еще залечивает травму, а также Марсиаля и Матича.

"Лацио" – "Ювентус"

7 декабря 22:45. Рим, "Стадио Олимпико"

Центральный поединок 16-го тура Серии "А" пройдет на римском "Стадио Олимпико", где местный "Лацио" попытается отобрать очки у "Ювентуса". "Орлы" давненько не радовали своих болельщиков домашней победой над туринцами – если та же "Рома" дома регулярно обыгрывает "старую синьору", то Лацио последний раз побеждал "Юве" на "Олимпико" еще в 2003 году. Подопечные Симоне Индзаги подходят к противостоянию с чемпионом в хорошей форме и без кадровых потерь. "Орлы" выиграли последние 5 поединков Серии "А", поднявшись на 3-ю строчку чемпионата. Победа над "Ювентусом" позволит "Лацио" сократить отставание от туринцев до 3-х пунктов, а вот поражение может отбросить римлян за пределы ТОП-4, ведь "Рома" и "Кальяри" буквально дышат в спину.

"Ювентус" в прошлом туре не сумел обыграть скромный "Сассуоло" и отдал "Интеру" лидерство в турнирной таблице. Теперь подопечные Маурицио Сарри обязаны побеждать в Риме, ведь рискуют отпустить "нерадзурри" в чемпионской гонке. Криштиану Роналду, который на днях проиграл Месси "Золотой мяч" 2019, заявил, что соперничество двух великих бомбардиров продолжается. Что ж, в текущем чемпионате португалец забил лишь 6 голов – время подтверждать амбиции действиями. Учитывая форму "Лацио" и невероятную результативность Иммобиле (17 голов – на 7 больше, чем у ближайшего преследователя), то именно сейчас римляне имеют едва ли не лучшую возможность одолеть "Ювентус" – впервые за очень долгое время.

Игорь Малиенко soccernews.ru
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