"Бавария" в концовке матча дожимает "Вердер"

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"Бавария" в концовке матча дожимает "Вердер"

Один из вынесенных на воскресенье матчей 19-го тура немецкой Бундеслиги проходил в Мюнхене на "Альянц-Арене". Лидер текущего сезона и чемпион последних пяти лет "Бавария" принимала одного из аутсайдеров первенства – бременский "Вердер". Казалось бы, какой тут может быть интрига? Ведь "музыканты" не выигрывали у мюнхенцев на протяжении 10 лет. Однако команда Флориана Кофельдта сумела сыграть достойно на поле чемпиона, сохранив интригу практически до финального свистка.

"Бавария" с первых минут играла так, как будто знала, на каких минутах забьет "свои пять". "Вердер", разумеется, не мог рассчитывать на подобное, поэтому гости старались выжать максимум с каждого похода ко владениям Ульрайха. Так уже на 7-й минуте бременцы могли открыть счет. После атаки левым флангом последовала подача в район одиннадцатиметровой отметки, где первым на мяче оказался Макс Крузе, который мощно пробил со второго этажа, однако снаряд угодил в штангу и ушел за пределы поля.

Мюнхенцев явно озадачил этот момент, и они поспешили отогнать гостей к собственным воротам. В одной из атак пробивал головой Левандовски, но мяч полетел выше. А больше ничего опасного у "Баварии" создать не получалось.

А вот "Вердер" еще раз сходил к воротам Ульрайха и на этот раз открыл счет. Крузе сумел зацепиться за мяч на половине поля соперника и выполнил проникающую передачу в штрафную, Гондорф был на грани офсайда, но положения вне игры все же избежал. Жером вышел один на один с голкипером мюнхенцев и в падении протолкнул мяч мимо Свена. Сфера медленно закатилась в левый нижний угол ворот – 0:1.     

Такого точно от "Вердера" никто не ожидал. Однако общий рисунок игры не поменялся. "Бавария" продолжила владеть мячом и еще до перерыва смогла отыграться. Боатенг подхватил мяч на правом фланге и выполнил навес в район одиннадцатиметровой отметки, Мюллер оказался расторопнее на мяче, принял его на грудь и в падении отправил сферу в правый нижний угол ворот Павленка – 1:1.

Перерыва как будто и не было. Со старта второго тайма действующий чемпион продолжил искать лазейки в обороне гостей, но в одном из эпизодов едва не нарвался на результативную контратаку. Игроки "Вердера" выполнили перехват в центре поля и устремились к воротам Ульрайха. Гондорф получил сферу на линии штрафной и мощно пробил в район правой девятки, но снаряд пролетел рядом с крестовиной.

Наставник Юпп Хайнкес тут же выпустил на поле двух свежих игроков и вскоре "Бавария" забила во второй раз. У хозяев поля получился классический розыгрыш углового и Левандовски, выиграв второй этаж, вколотил мяч в сетку – 2:1. В ответной атаке "музыканты" могли забить гол-близнец, но Крузе ударил над перекладиной.

И все же "Вердер" сравнял счет. И именно со стандарта. Мяч с угловой отметки прилетел на линию вратарской, где угодил в руку Зюле и влетел в ворота – 2:2. Мюнхенцы бросились всей командой забивать еще и через две минуты снова вели в счете. Мюллер принял сферу на правом фланге, промчался по бровке и выполнил подачу в центр штрафной. Первым на мяче оказался Роберт Левандовски, который вновь со второго этажа заколотил сферу в ворота, но на этот раз в правый нижний угол – 3:2.

Что интересно, гости и после этого старались уйти от поражения. В одной из контратак Крузе протащил мяч до линии штрафной и отдал передачу в центр, Юнузович подработал себе мяч и мощно пробил в левый нижний угол, однако Ульрайх кончиками пальцев отправил сферу на угловой.

Точку же в матче поставил Мюллер на 84-й минуте. Хамес оказался с мячом по центру и увидев рывок Томаса, забросил сферу за спину защитникам "Вердера". Ну а дальше Мюллер в одно касание отправил мяч под вышедшим из ворот Павленкой – 4:2.  

Что ж, "Бавария" одержала ожидаемую победу, но отнюдь не такую легкую, как ей предрекали. Бременцы за этот матч заслужили высокой оценки.

"Бавария" – "Вердер" – 4:2

Голы: Гондорф, 25 – 0:1. Мюллер, 41 – 1:1. Левандовски, 63 – 2:1. Зюле, 74, автогол – 2:2. Левандовски, 76 – 3:2. Мюллер, 84 – 4:2.

"Бавария": Ульрайх, Киммих, Боатенг, Зюле, Бернат, Мартинес (Видаль, 58), Робен (Коман, 58), Мюллер, Хамес, Рибери, Левандовски (Вагнер, 77).

"Вердер": Павленка, Бауэр (Селасси, 46), Велькович, Мойсандер, Аугустинссон, Баргфреде (Бельфодиль, 80), Гондорф (Кайнц, 73), Юнузович, Делейни, Эггештайн, Крузе.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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