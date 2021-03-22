"Бавария" в меньшинстве громит "Штутгарт", Дортмунд спасет ничью с "Кельном", а "Айнтрахт" издевается над "Унионом": все результаты 26-го тура Бундеслиги

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"Бавария" в меньшинстве громит "Штутгарт", Дортмунд спасет ничью с "Кельном", а "Айнтрахт" издевается над "Унионом": все результаты 26-го тура БундеслигиФото: Твиттер @Bundesliga_EN
Сыграны все матчи 246-го раунда немецкой Бундеслиги. В этом туре все фавориты чемпионата одержали победы, кроме дортмундской "Боруссии", которая только в самом конце матча с "Кельном" спасла ничью 2:2"Баварии" даже в меньшинстве сильнее своих соперников. Играя с 12-й минуты вдесятером, подопечные Флика еще в первом тайме сняли все вопросы о победителе встречи со "Штутгартом" - 4:0. "РБ Лейпциг" победил 1:0 "Арминию" и продолжает погоню за баварцами. А "Айнтрахт" вдоволь покуражился в матче с "Унионом" и разгромил гостей со счетом 5:2. Представляем все результаты 26-го тура Бундеслиги: 

Результаты тура:

"Арминия" - "РБ Лейпциг" - 0:1
"Кельн" - "Боруссия" Д - 2:2
"Вердер" - "Вольфсбург" - 1:2
"Бавария" - "Штутгарт" - 4:0
"Айнтрахт" - "Унион" - 5:2
"Шальке" - "Боруссия" М - 0:3
"Хоффенхайм" - "Майнц" - 1:2
"Герта" - "Байер" - 3:0
"Фрайбург" - "Аугсбург" - 2:0

Турнирная таблица: "Бавария" - (61), "РБ Лейпциг" - (57), "Вольфсбург" - (51), "Айнтрахт" - (47), "Боруссия" Д - (43), "Байер" - (40), "Унион" - (38), "Фрайбург" - (37), "Штутгарт" - (36), "Боруссия" М - (36), "Хоффенхайм" - (30), "Вердер" - (30), "Аугсбург" - (29), "Герта" - (24), "Майнц" - (24), "Кельн" - (23), "Арминия" - (22), "Шальке" - 10.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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