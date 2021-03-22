"Бавария" в меньшинстве громит "Штутгарт", Дортмунд спасет ничью с "Кельном", а "Айнтрахт" издевается над "Унионом": все результаты 26-го тура Бундеслиги

Фото: Твиттер @Bundesliga_EN

Сыграны все матчи 246-го раунда немецкой Бундеслиги. В этом туре все фавориты чемпионата одержали победы, кроме дортмундской "Боруссии", которая только в самом конце матча с "Кельном" спасла ничью 2:2. "Баварии" даже в меньшинстве сильнее своих соперников. Играя с 12-й минуты вдесятером, подопечные Флика еще в первом тайме сняли все вопросы о победителе встречи со "Штутгартом" - 4:0. "РБ Лейпциг" победил 1:0 "Арминию" и продолжает погоню за баварцами. А "Айнтрахт" вдоволь покуражился в матче с "Унионом" и разгромил гостей со счетом 5:2. Представляем все результаты 26-го тура Бундеслиги:

Результаты тура:



"Арминия" - "РБ Лейпциг" - 0:1

"Кельн" - "Боруссия" Д - 2:2

"Вердер" - "Вольфсбург" - 1:2

"Бавария" - "Штутгарт" - 4:0

"Айнтрахт" - "Унион" - 5:2

"Шальке" - "Боруссия" М - 0:3

"Хоффенхайм" - "Майнц" - 1:2

"Герта" - "Байер" - 3:0

"Фрайбург" - "Аугсбург" - 2:0

Турнирная таблица: "Бавария" - (61), "РБ Лейпциг" - (57), "Вольфсбург" - (51), "Айнтрахт" - (47), "Боруссия" Д - (43), "Байер" - (40), "Унион" - (38), "Фрайбург" - (37), "Штутгарт" - (36), "Боруссия" М - (36), "Хоффенхайм" - (30), "Вердер" - (30), "Аугсбург" - (29), "Герта" - (24), "Майнц" - (24), "Кельн" - (23), "Арминия" - (22), "Шальке" - 10.