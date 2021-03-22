"Бавария" в меньшинстве громит "Штутгарт", Дортмунд спасет ничью с "Кельном", а "Айнтрахт" издевается над "Унионом": все результаты 26-го тура Бундеслиги
Фото: Твиттер @Bundesliga_EN
Сыграны все матчи 246-го раунда немецкой Бундеслиги. В этом туре все фавориты чемпионата одержали победы, кроме дортмундской "Боруссии", которая только в самом конце матча с "Кельном" спасла ничью 2:2. "Баварии" даже в меньшинстве сильнее своих соперников. Играя с 12-й минуты вдесятером, подопечные Флика еще в первом тайме сняли все вопросы о победителе встречи со "Штутгартом" - 4:0. "РБ Лейпциг" победил 1:0 "Арминию" и продолжает погоню за баварцами. А "Айнтрахт" вдоволь покуражился в матче с "Унионом" и разгромил гостей со счетом 5:2. Представляем все результаты 26-го тура Бундеслиги:
Результаты тура:
"Арминия" - "РБ Лейпциг" - 0:1
"Кельн" - "Боруссия" Д - 2:2
"Вердер" - "Вольфсбург" - 1:2
"Бавария" - "Штутгарт" - 4:0
"Айнтрахт" - "Унион" - 5:2
"Шальке" - "Боруссия" М - 0:3
"Хоффенхайм" - "Майнц" - 1:2
"Герта" - "Байер" - 3:0
"Фрайбург" - "Аугсбург" - 2:0
Турнирная таблица: "Бавария" - (61), "РБ Лейпциг" - (57), "Вольфсбург" - (51), "Айнтрахт" - (47), "Боруссия" Д - (43), "Байер" - (40), "Унион" - (38), "Фрайбург" - (37), "Штутгарт" - (36), "Боруссия" М - (36), "Хоффенхайм" - (30), "Вердер" - (30), "Аугсбург" - (29), "Герта" - (24), "Майнц" - (24), "Кельн" - (23), "Арминия" - (22), "Шальке" - 10.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20