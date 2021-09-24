"Бавария" в меньшинстве обыграла "Гройтер" в матче Бундеслиги
Фото: инстаграм "Баварии"/Автор неизвестен
Мюнхенская "Бавария" на выезде играя в меньшинстве с 48-й минуты из-за удаления Павара обыграла "Гройтер" в рамках шестого тура Бундеслиги.
"Гройтер" - "Бавария" - 1:3
Голы: Мюллер, 10 - 0:1, Киммих, 31 - 0:2, Грисбек, 68 - 0:3, Иттен, 88 - 1:3.
"Гройтер" - Бурхерт, Майерхефер, Виргевер, Бауэр, Виллемс (Барри, 76), Грисбек (Тилльманн, 76), Грин, Зегуин, Дудзяк, Нильсен (Абиама, 67), Хргота (Иттен, 76).
"Бавария" - Нойер, Павар, Зюле, Эрнандес, Упамекано, Дэвис, Горетцка, Киммих, Мюллер (Гнабри, 76), Левандовски, Сане (Забитцер, 61).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20