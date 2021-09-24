"Бавария" в меньшинстве обыграла "Гройтер" в матче Бундеслиги

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"Бавария" в меньшинстве обыграла "Гройтер" в матче БундеслигиФото: инстаграм "Баварии"/Автор неизвестен

Мюнхенская "Бавария" на выезде играя в меньшинстве с 48-й минуты из-за удаления Павара обыграла "Гройтер" в рамках шестого тура Бундеслиги.

"Гройтер" - "Бавария" - 1:3

Голы: Мюллер, 10 - 0:1, Киммих, 31 - 0:2, Грисбек, 68 - 0:3, Иттен, 88 - 1:3.

"Гройтер" - Бурхерт, Майерхефер, Виргевер, Бауэр, Виллемс (Барри, 76), Грисбек (Тилльманн, 76), Грин, Зегуин, Дудзяк, Нильсен (Абиама, 67), Хргота (Иттен, 76).

"Бавария" - Нойер, Павар, Зюле, Эрнандес, Упамекано, Дэвис, Горетцка, Киммих, Мюллер (Гнабри, 76), Левандовски, Сане (Забитцер, 61).

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