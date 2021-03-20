"Бавария" в меньшинстве разгромила "Штутгарт", "Боруссия" Дортмунд вырвала ничью у "Кельна"

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"Бавария" в меньшинстве разгромила "Штутгарт", "Боруссия" Дортмунд вырвала ничью у "Кельна"Фото: твиттер "Баварии"

Представляем результаты матчей 26-го тура немецкой Бундеслиги.

"Бавария" - "Штутгарт" 4:0

Голы: Левандовски, 17 - 1:0, Гнабри, 22 - 2:0, Левандовски, 23 - 3:0, Левандовски, 39 - 4:0

"Бавария": Нойер, Павар, Боатенг, Зюле, Дэвис, Алаба, Горетцка, Мюллер (Хави Мартинес, 83), Левандовски (Шупо-Мотинг, 70), Гнабри (Коман, 60), Сане (Мусиала, 83).

"Штутгарт": Кобель, Кемпф, Антон, Мавропанос, Соса (Гонсалес, 46), Кастро (Дидави, 76), Эндо (Каразор, 77), Кулибали, Ахамада (Ферстер, 46), Вамангитука (Климович, 35), Калайджич.

Удаление: Дэвис (12).


"Айнтрахт" - "Унион Берлин" 5:2

Голы: Андре Силва, 2 - 1:0, Крузе, 7 - 1:1, Андрих (аг), 35 - 2:1, Костич, 39 - 3:1, Андре Силва, 41 - 4:1, Крузе, 45 - 4:2, Чендлер, 90 - 5:2

"Айнтрахт": Трапп, Хасебе, Ильзанкер, Ндика, Баркок (Ахе, 77), Костич, Роде, Соу, Камада (Хрустич, 90), Андре Силва (Чендлер, 77), Йович (Цубер, 77).

"Унион Берлин": Люте, Триммель, Кнохе, Фридрих, Шлоттербек, Рюэрсон (Бюльтер, 82), Андрих, Премель (Грисбек, 71), Крузе, Похьянпало (Тойхерт, 61), Ингвартсен (Эндо, 61).


"Кельн" - "Боруссия" Д 2:2

Голы: Холанд, 3 - 0:1, Дуда (пен), 35 - 1:1, Якобс, 65 - 2:1, Холанд, 90 - 2:2

"Кельн": Хорн, Эхизибуэ (Шмитц, 82), Чихос, Хорхе Мере, Каттербах, Якобс, Вольф (Тильманн, 87), Озджан, Хектор (Реджбечай, 82), Схири, Дрекслер, Дуда.

"Боруссия" Д: Хитц, Хуммельс, Джан, Шульц, Рейна (Рейньер, 66), Азар, Брандт (Мукоко, 46), Дауд (Аканджи, 88), Беллингем, Менье (Кнауфф, 81), Холанд.


"Вердер" - "Вольфсбург" 1:2

Голы: Сарджент (аг), 8 - 0:1, Вегорст, 42 - 0:2, Мевальд, 45 - 1:2

"Вердер": Павленка, Гебре Селассие, Топрак, Велькович (Агу, 88), Фридль, Аугустинссон, Мевальд (Осако, 82), Рашица (Зельке, 82), Эггештайн, Шмид (Битенкур, 58), Сарджент (Фюллькруг, 58).

"Вольфсбург": Кастельс, Мбабу, Брукс, Лакруа, Герхардт, Мехмеди (Гилавоги, 86), Арнольд, Шлагер, Брекало (Жоао Виктор, 74), Баку, Вегорст.     

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1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
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