"Бавария" в меньшинстве разгромила "Штутгарт", "Боруссия" Дортмунд вырвала ничью у "Кельна"
Фото: твиттер "Баварии"
Представляем результаты матчей 26-го тура немецкой Бундеслиги.
"Бавария" - "Штутгарт" 4:0
Голы: Левандовски, 17 - 1:0, Гнабри, 22 - 2:0, Левандовски, 23 - 3:0, Левандовски, 39 - 4:0
"Бавария": Нойер, Павар, Боатенг, Зюле, Дэвис, Алаба, Горетцка, Мюллер (Хави Мартинес, 83), Левандовски (Шупо-Мотинг, 70), Гнабри (Коман, 60), Сане (Мусиала, 83).
"Штутгарт": Кобель, Кемпф, Антон, Мавропанос, Соса (Гонсалес, 46), Кастро (Дидави, 76), Эндо (Каразор, 77), Кулибали, Ахамада (Ферстер, 46), Вамангитука (Климович, 35), Калайджич.
Удаление: Дэвис (12).
"Айнтрахт" - "Унион Берлин" 5:2
Голы: Андре Силва, 2 - 1:0, Крузе, 7 - 1:1, Андрих (аг), 35 - 2:1, Костич, 39 - 3:1, Андре Силва, 41 - 4:1, Крузе, 45 - 4:2, Чендлер, 90 - 5:2
"Айнтрахт": Трапп, Хасебе, Ильзанкер, Ндика, Баркок (Ахе, 77), Костич, Роде, Соу, Камада (Хрустич, 90), Андре Силва (Чендлер, 77), Йович (Цубер, 77).
"Унион Берлин": Люте, Триммель, Кнохе, Фридрих, Шлоттербек, Рюэрсон (Бюльтер, 82), Андрих, Премель (Грисбек, 71), Крузе, Похьянпало (Тойхерт, 61), Ингвартсен (Эндо, 61).
"Кельн" - "Боруссия" Д 2:2
Голы: Холанд, 3 - 0:1, Дуда (пен), 35 - 1:1, Якобс, 65 - 2:1, Холанд, 90 - 2:2
"Кельн": Хорн, Эхизибуэ (Шмитц, 82), Чихос, Хорхе Мере, Каттербах, Якобс, Вольф (Тильманн, 87), Озджан, Хектор (Реджбечай, 82), Схири, Дрекслер, Дуда.
"Боруссия" Д: Хитц, Хуммельс, Джан, Шульц, Рейна (Рейньер, 66), Азар, Брандт (Мукоко, 46), Дауд (Аканджи, 88), Беллингем, Менье (Кнауфф, 81), Холанд.
"Вердер" - "Вольфсбург" 1:2
Голы: Сарджент (аг), 8 - 0:1, Вегорст, 42 - 0:2, Мевальд, 45 - 1:2
"Вердер": Павленка, Гебре Селассие, Топрак, Велькович (Агу, 88), Фридль, Аугустинссон, Мевальд (Осако, 82), Рашица (Зельке, 82), Эггештайн, Шмид (Битенкур, 58), Сарджент (Фюллькруг, 58).
"Вольфсбург": Кастельс, Мбабу, Брукс, Лакруа, Герхардт, Мехмеди (Гилавоги, 86), Арнольд, Шлагер, Брекало (Жоао Виктор, 74), Баку, Вегорст.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20