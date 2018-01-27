"Бавария" в Мюнхене встретится с "Хоффенхаймом"

"Бавария" – "Хоффенхайм"

Стадион: "Альянц Арена"

Начало матча: 17:30

Арбитр: Мануэль Грефе

"Бавария" в матче 20 тура Бундеслиги встретится с "Хоффенхаймом". Чемпионат Германии уже давно лишился интриги, никто не может дать бой "Баварии", которая из года в год становится чемпионом, нет сомнений, что и в текущем сезоне мюнхенский клуб завоюет золотые медали. Отсутствие конкуренции негативно влияет и на саму "Баварию", но немецкий гранд отчасти сам в этом виноват, скупая лучших игроков у конкурентов. Поэтому главные бои ожидают команду в Лиге чемпионов, в чемпионате же "Бавария" уже может играть вполсилы, никто ее не догонит. Также не лучшим образом этот факт влияет и на интерес к Бундеслиге обычных болельщиков, ведь мало кому интересно наблюдать за чемпионатом, где одна команда выигрывает практически все свои игры, результат фактически ясен еще до начала матча. Хотя фанатов "Баварии" наверняка устраивает отсутствие конкуренции, можно ведь штамповать победы в чемпионате одну за другой и каждый год выигрывать золото чуть ли не в марте.

"Хоффенхайм" в прошлом сезоне добился исторического успеха, заняв четвертое место в Бундеслиге, команда играла квалификации Лиги чемпионов, но выйти в группу не смогла, уступив "Ливерпулю". В Лиге Европы немцы также выступили не лучшим образом, заняв в групповом раунде последнее место, хотя соперники были проходимыми: "Брага", "Лудогорец", "Истанбул". В чемпионате "Хоффенхайм" занимает девятое место, но после нескольких удачных матчей может взлететь даже на второе из-за высокой плотности, ровно также 3-4 провальные игру могут опустить команду ближе к подвалу.

Интересные факты противостояния:

В матче первого круга "Хоффенхайм" выиграл у "Баварии" со счетом 2:0.

Команды провели между собой 19 матчей: 12 побед у "Баварии", 2 – у "Хоффенхайма", 5 ничьих.

"Хоффенхайм" не проигрывает "Баварии" в трех последних матчах.

Ориентировочные составы:

"Бавария": Ульрайх, Киммих, Баотенг, Зюле, Алаба, Толиссо, Мюллер, Видаль, Родригес, Рибери, Левандовски.

"Хоффенхайм": Бауманн, Бичакчич, Хюбнер, Вог, Кадержабек, Амири, Гейгер, Рупп, Цубер, Гнабри, Ут.

Прогноз на матч:

"Бавария" является явным фаворитом матча, хотя "Хоффенхайм" и является крепкой командой, однако в Мюнхене сине-белые обычно выступают не слишком удачно (всего две ничьи). В целом же в Бундеслиге "Хоффенхайм" не выигрывал на чужом поле с 5 ноября, вряд ли неудачная серия прервется на "Альянц Арене".

Букмекеры предлагают на победу "Баварии" коэффициент 1.20, на ничью – 6.80, на "Хоффенхайм" – 13.5.

Вячеслав Горбачев

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