"Бавария" в очередной раз сделала предложение "Челси" по переходу 18-летнего форварда

Теги челсибавария мюнхенкаллум хадсон-одои

"Бавария" в очередной раз сделала предложение "Челси" по переходу 18-летнего форварда"Бавария" в очередной раз сделала предложение "Челси" по переходу нападающего Каллума Хадсон-Одои, передает Sky Sports.

По данным издания, "Бавария" готова отдать за молодого игрока 35 миллионов фунтов стерлингов.

В текущем сезоне Хадсон-Одои участвовал в 6 матчах и отметился 1 голом. 

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