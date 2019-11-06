"Бавария" в первом матче без Ковача обыграла "Олимпиакос" и оформила выход в плей-офф Лиги Чемпионов

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"Бавария" в первом матче без Ковача обыграла "Олимпиакос" и оформила выход в плей-офф Лиги Чемпионов

В 4-м туре групповой стадии Лиги Чемпионов "Бавария" одержала победу над "Олимпиакосом".

"Бавария" - первый клуб, досрочно оформивший выход в плей-офф ЛЧ. Мюнхенский клуб лидирует в группе, имея 12 очков.

"Бавария" - "Олимпиакос" 2:0

Голы: Левандовски, 69 - 1:0, Перишич, 89 - 2:0

"Бавария": Нойер, Павар, Киммих, Алаба, Мартинес, Дэвис, Горетцка (Толиссо, 82), Гнабри (Перишич, 88), Коман (Коутиньо, 90), Левандовски, Мюллер.

"Олимпиакос": Жозе Са, Цимикас, Эльабделлауи, Мерья, Рубен Семеду, Бухалакис (Вальбуэна, 71), Гильерме, Ранджелович (Масурас, 61), Камара, Поденсе (Эль-Араби, 80), Герреро.

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