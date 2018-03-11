"Бавария" в последних восьми домашних играх с "Гамбургом" забила сопернику 50 голов

Теги бавария мюнхенгамбург

"Бавария" в последних восьми домашних играх с "Гамбургом" забила сопернику 50 голов

"Гамбургу" совершенно не везет в выездных играх против "Баварии".

Как сообщает WhoScored, в последних восьми домашних играх "Бавария" забила "Гамбургу" 50 голов.

Результаты этих восьми матчей выглядят следующим образом - 6:0, 8:0, 5:0, 8:0, 3:1, 9:2, 5:0, 6:0.

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