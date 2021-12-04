"Бавария" в результативном матче одолела дортмундскую "Боруссию"
Фото: твиттер "Баварии"
В рамках 14-го тура немецкой Бундеслиги "Бавария" обыграла дортмундскую "Боруссию".
"Бавария" продолжает лидировать в чемпионате и увеличила отрыв от "Боруссии" до 4 очков.
"Боруссия" Д - "Бавария" 2:3
Голы: Брандт, 5 - 1:0, Левандовски, 9 - 1:1, Коман, 44 - 1:2, Холанд, 48 - 2:2, Левандовски (пен), 77 - 2:3
"Боруссия" Д: Кобель, Менье, Хуммельс, Аканджи, Геррейру (Шульц, 82), Джан, Брандт (Вольф, 70), Дауд (Мален, 60), Беллингем, Ройс, Холанд (Тиггес, 82).
"Бавария": Нойер, Павар, Эрнандес (Зюле, 74), Упамекано, Дэвис, Горетцка (Мусиала, 65), Толиссо, Мюллер, Левандовски, Коман (Ньянзу, 88), Сане (Гнабри, 65).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20