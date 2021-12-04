"Бавария" в результативном матче одолела дортмундскую "Боруссию"

Фото: твиттер "Баварии"

В рамках 14-го тура немецкой Бундеслиги "Бавария" обыграла дортмундскую "Боруссию".

"Бавария" продолжает лидировать в чемпионате и увеличила отрыв от "Боруссии" до 4 очков.

"Боруссия" Д - "Бавария" 2:3

Голы: Брандт, 5 - 1:0, Левандовски, 9 - 1:1, Коман, 44 - 1:2, Холанд, 48 - 2:2, Левандовски (пен), 77 - 2:3

"Боруссия" Д: Кобель, Менье, Хуммельс, Аканджи, Геррейру (Шульц, 82), Джан, Брандт (Вольф, 70), Дауд (Мален, 60), Беллингем, Ройс, Холанд (Тиггес, 82).

"Бавария": Нойер, Павар, Эрнандес (Зюле, 74), Упамекано, Дэвис, Горетцка (Мусиала, 65), Толиссо, Мюллер, Левандовски, Коман (Ньянзу, 88), Сане (Гнабри, 65).

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