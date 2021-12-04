"Бавария" в результативном матче одолела дортмундскую "Боруссию"

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"Бавария" в результативном матче одолела дортмундскую "Боруссию"Фото: твиттер "Баварии"

В рамках 14-го тура немецкой Бундеслиги "Бавария" обыграла дортмундскую "Боруссию".

"Бавария" продолжает лидировать в чемпионате и увеличила отрыв от "Боруссии" до 4 очков.

"Боруссия" Д - "Бавария" 2:3

Голы: Брандт, 5 - 1:0, Левандовски, 9 - 1:1, Коман, 44 - 1:2, Холанд, 48 - 2:2, Левандовски (пен), 77 - 2:3

"Боруссия" Д: Кобель, Менье, Хуммельс, Аканджи, Геррейру (Шульц, 82), Джан, Брандт (Вольф, 70), Дауд (Мален, 60), Беллингем, Ройс, Холанд (Тиггес, 82).

"Бавария": Нойер, Павар, Эрнандес (Зюле, 74), Упамекано, Дэвис, Горетцка (Мусиала, 65), Толиссо, Мюллер, Левандовски, Коман (Ньянзу, 88), Сане (Гнабри, 65).

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Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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