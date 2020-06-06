"Бавария" в результативном поединке обыграла "Байер" и другие результаты 30-го тура Бундеслиги

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"Бавария" в результативном поединке обыграла "Байер" и другие результаты 30-го тура Бундеслиги

Представляем результаты матчей 30-го тура немецкой Бундеслиги.

"Байер" - "Бавария" 2:4

Голы: Аларио, 9 - 1:0, Коман, 27 - 1:1, Горетцка, 42 - 1:2, Гнабри, 45 - 1:3, Левандовски, 66 - 1:4, Виртц, 89 - 2:4

"Байер": Градецки, Драгович, Тапсоба, Бендер, Амири (Демирбай, 46), Арангис, Баумгартлингер (Паулиньо, 62), Диаби, Бельараби (Виртц, 46), Бэйли (Венделл, 46), Аларио (Фолланд, 76).

"Бавария": Нойер, Боатенг, Алаба, Павар, Киммих, Гнабри (Алькантара, 74), Дэвис (Люка Эрнандес, 85), Горетцка (Мартинес, 74), Коман (Перишич, 66), Левандовски, Мюллер.


"РБ Лейпциг" - "Падерборн" 1:1

Голы: Шик, 27 - 1:0, Штродик, 90 - 1:1

"РБ Лейпциг": Гулачи, Анхелиньо, Клостерманн, Упамекано, Мукиеле, Кампль (Орбан, 88), Адамс, Ольмо (Лаймер, 65), Нкунку (Айдара, 58), Шик (Хальстенберг, 46), Вернер.

"Падерборн": Цингерле, Штродик, Янс (Эванс, 85), Коллинз, Хюнемайер, Василиадис, Антви-Аджей, Гьясула (Риттер, 76), Прегер (Сабири, 76), Мамба (Михель, 63), Србены (Цолински, 85).

Удаление: Упамекано (43).


"Айнтрахт" - "Майнц" 0:2

Голы: Ниакате, 43 - 0:1, Кунде, 77 - 0:2

"Айнтрахт": Трапп, Хасебе, Туре (Чендлер, 46), Хинтереггер, Костич, Ильзанкер, Кор (Соу, 81), Роде (де Гузман, 81), Камада, Андре Силва, Дост (Гачинович, 46).

"Майнц": Мюллер, Ниакате, Сен-Жюст, Бросински, Мвене, Озтуналы (Фернандеш, 76), Баррейро (Кунде, 64), Латца, Квайсон (Салаи, 90), Матета (Онисиво, 75), Авонийи.


"Фортуна" - "Хоффенхайм" 2:2

Голы: Хеннингс, 5 - 1:0, Даббур, 16 - 1:1, Цубер, 61 - 1:2, Хеннингс (пен), 76 - 2:2

"Фортуна": Кастенмайер, Айхан, Хоффманн (Гиссельманн, 66), Зуттнер, Циммерманн (Циммер, 66), Штегер, Бодзек (Офори, 66), Бериша (Моралес, 66), Томми, Караман (Ковнацки, 83), Хеннингс.

"Хоффенхайм": Бауманн, Пош (Богарде, 85), Хюбнер, Бичакчич, Нордтвейт, Сков (Гриллич, 85), Цубер (Кадержабек, 62), Баумгартнер (Бебу, 62), Руди, Самассеку, Даббур (Крамарич, 71).

Удаление: Хюбнер (9).

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2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 29 60
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 29 58
4 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 30 56
5 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 29 56
6 Вольфсбург Вольфсбург 29 42
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 29 42
8 Фрайбург Фрайбург 30 41
9 Герта Герта 29 38
10 Шальке Шальке 29 37
11 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 29 35
12 Кельн Кельн 29 34
13 Аугсбург Аугсбург 29 31
14 Унион Берлин Унион Берлин 29 31
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