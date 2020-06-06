"Бавария" в результативном поединке обыграла "Байер" и другие результаты 30-го тура Бундеслиги
Представляем результаты матчей 30-го тура немецкой Бундеслиги.
"Байер" - "Бавария" 2:4
Голы: Аларио, 9 - 1:0, Коман, 27 - 1:1, Горетцка, 42 - 1:2, Гнабри, 45 - 1:3, Левандовски, 66 - 1:4, Виртц, 89 - 2:4
"Байер": Градецки, Драгович, Тапсоба, Бендер, Амири (Демирбай, 46), Арангис, Баумгартлингер (Паулиньо, 62), Диаби, Бельараби (Виртц, 46), Бэйли (Венделл, 46), Аларио (Фолланд, 76).
"Бавария": Нойер, Боатенг, Алаба, Павар, Киммих, Гнабри (Алькантара, 74), Дэвис (Люка Эрнандес, 85), Горетцка (Мартинес, 74), Коман (Перишич, 66), Левандовски, Мюллер.
"РБ Лейпциг" - "Падерборн" 1:1
Голы: Шик, 27 - 1:0, Штродик, 90 - 1:1
"РБ Лейпциг": Гулачи, Анхелиньо, Клостерманн, Упамекано, Мукиеле, Кампль (Орбан, 88), Адамс, Ольмо (Лаймер, 65), Нкунку (Айдара, 58), Шик (Хальстенберг, 46), Вернер.
"Падерборн": Цингерле, Штродик, Янс (Эванс, 85), Коллинз, Хюнемайер, Василиадис, Антви-Аджей, Гьясула (Риттер, 76), Прегер (Сабири, 76), Мамба (Михель, 63), Србены (Цолински, 85).
Удаление: Упамекано (43).
"Айнтрахт" - "Майнц" 0:2
Голы: Ниакате, 43 - 0:1, Кунде, 77 - 0:2
"Айнтрахт": Трапп, Хасебе, Туре (Чендлер, 46), Хинтереггер, Костич, Ильзанкер, Кор (Соу, 81), Роде (де Гузман, 81), Камада, Андре Силва, Дост (Гачинович, 46).
"Майнц": Мюллер, Ниакате, Сен-Жюст, Бросински, Мвене, Озтуналы (Фернандеш, 76), Баррейро (Кунде, 64), Латца, Квайсон (Салаи, 90), Матета (Онисиво, 75), Авонийи.
"Фортуна" - "Хоффенхайм" 2:2
Голы: Хеннингс, 5 - 1:0, Даббур, 16 - 1:1, Цубер, 61 - 1:2, Хеннингс (пен), 76 - 2:2
"Фортуна": Кастенмайер, Айхан, Хоффманн (Гиссельманн, 66), Зуттнер, Циммерманн (Циммер, 66), Штегер, Бодзек (Офори, 66), Бериша (Моралес, 66), Томми, Караман (Ковнацки, 83), Хеннингс.
"Хоффенхайм": Бауманн, Пош (Богарде, 85), Хюбнер, Бичакчич, Нордтвейт, Сков (Гриллич, 85), Цубер (Кадержабек, 62), Баумгартнер (Бебу, 62), Руди, Самассеку, Даббур (Крамарич, 71).
Удаление: Хюбнер (9).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|29
|67
|2
|Боруссия Дортмунд
|29
|60
|3
|РБ Лейпциг
|29
|58
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|30
|56
|5
|Байер Леверкузен
|29
|56
|6
|Вольфсбург
|29
|42
|7
|Хоффенхайм
|29
|42
|8
|Фрайбург
|30
|41
|9
|Герта
|29
|38
|10
|Шальке
|29
|37
|11
|Айнтрахт Франкфурт
|29
|35
|12
|Кельн
|29
|34
|13
|Аугсбург
|29
|31
|14
|Унион Берлин
|29
|31
|15
|Майнц 05
|29
|28
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|29
|27
|17
|Вердер Бремен
|29
|25
|18
|Падерборн
|29
|19