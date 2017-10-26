"Бавария" в серии послематчевых пенальти "выгрызает" победу у "РБ Лейпциг"
Центральная игра 1/16 финала Кубка Германии проходила в Лейпциге. На ранней стадии турнира жребий свел вице-чемпиона страны – "РБ Лейпциг" и обладателя Серебряной салатницы последних лет – мюнхенскую "Баварию". В мае прошлого года команды выдали просто феерический матч, в котором было забито 9 мячей. Нечто подобное ожидали в Германии и в этот раз.
"РБ Лейпциг" в этом сезоне прекрасно выглядит в домашних матчах, еще ни разу не проиграв. Вот и в этой встрече первый тайм остался за "быками". Они отлично комбинировали, били по воротам, владели территориальным преимуществом и практически не позволяли сопернику делать ничего из этого.
Правда, первыми огрызнулись именно мюнхенцы. Бернардо проиграл борьбу Левандовскому, позволив тому войти в штрафную и сделать прострел. Коман уже был готов замкнуть передачу, но все тот же Бернардо снял мяч с ноги Кингсли.
Хозяева поля ответили острейшим выпадом. Последовала разрезающая передача в штрафную на Форсберга, который сумел кое-как протащить мяч мимо трех соперников и мощно выстрелил практически в упор по воротам Ульрайха. Угол был очень острым, голкипер находился рядом со штангой и принял удар на себя.
Через несколько минут игрокам "РБ Лейпциг" удалась практически такая же атака, только на ударную позицию выходил Огюстен. Но результат остался прежним. А самый главный эпизод в тайме случился на 34-й минуте. Форсберг прорвался по центру и уже готовился врываться в штрафную, но Видаль заплел ему ноги на самой линии, сначала судья указал на точку, но после консультации с лайнсменом изменил свое решение и назначил штрафной. К мячу подошел сам пострадавший. Форсберг сумел перебросить сферу через стенку и мяч летел в направлении левой девятки, но снаряд лизнул крестовину и ушел за пределы поля.
После практически провального первого тайма "Баварии" нужно было что-то менять в своей игре. Однако хозяева серьезно помогли мюнхенцам воспрянуть, уже в дебюте тайма оставшись вдесятером. Кейта заплел сзади ноги Левандовски и повалил его на газон. Арбитр показал футболисту "быков" желтую карточку, которая автоматически стала для него красной.
Казалось бы, после этого шансы команды Ральфа Хазенхюттля на успех были сведены к нулю. И мюнхенцы действительно стали прибирать инициативу к своим рукам. На 66-й минуте команда Юппа Хайнкеса обязана была забивать. Хальстенберг ошибся на своей половине поля и подарил мяч Левандовски, который ворвался в штрафную и мощно пробил низом по воротам Гулачи, но снаряд пролетел в считанных сантиметрах от штанги.
Однако уже через минуту случилось непредвиденное для чемпиона. Поульсен принял мяч на левом фланге и пробросил сферу мимо двух соперников, Боатенг ударил игрока хозяев по ногам и арбитр сразу же указал на точку. К мячу подошел Эмиль Форсберг, который без проблем отправил мяч точно в левый нижний угол ворот соперника. Голкипер же прыгнул совсем в другую сторону – 1:0.
Такой поворот событий разозлил игроков "Баварии" и они принялись осаждать ворота соперника, и уже спустя пять минут сравняли результат. После серии передач снаряд оказался в ногах у Алабы, который попытался загрузить сферу в штрафную, но не вышло. Мяч отскочил к Боатенгу, который реабилитировался за пенальти в свои ворота и выполнил подачу точно на голову Алькантаре, который находился на линии вратарской, футболист "Баварии" мощно пробил точно под перекладину между рук голкиперу – 1:1.
В дальнейшем хозяева поля как могли сушили игру и добились дополнительного времени. А по ходу первого экстратайма мюнхенцы имели просто невероятный момент для взятия ворот, но снаряд каким-то чудом не влетел в сетку. Последовала подача в район одиннадцатиметровой отметки, первым на мяче оказался Левандовски, который мощно выстрелил по воротам Гулачи. Голкипер "быков" с большим трудом отбил снаряд, но прямо на ногу Алькантаре, которому оставалось отправить сферу в пустые ворота, но голкипер за доли секунды встал с газона и второй раз спас свою команду.
А затем была футбольная лотерея, в которой команды также долго не могли определить победителя. И лишь в последнем подходе игрок "РБ Лейпциг" Тимо Вернер не смог переиграть Ульрайха. "Бавария" добывает победу в этом матче и проходит в следующий этап Кубка Германии. Первую победу над мюнхенцами в истории "быки" отложили до лучших времен.
"РБ Лейпциг" – "Бавария" – 1:1, пен. 4:5
Голи: Форсберг, 68, с пенальти – 1:0. Алькантара, 73 – 1:1.
Послематчевые пенальти: Левандовски – 0:1. Бернардо – 1:1. Алаба – 1:2. Кампль – 2:2. Хуммельс – 2:3. Хальстенберг – 3:3. Руди – 3:4. Орбан – 4:4. Роббен – 4:5. Вернер – 4:5 (вратарь).
"РБ Лейпциг": Гулачи, Бернардо, Хальстенберг, Упамекано, Орбан, Сабитцер (Лаймер, 102), Кампль, Кейта, Форсберг (Клостерман, 109), Огюстен (Демме, 57), Поульсен (Вернер, 80).
"Бавария": Ульрайх, Киммих, Боатенг, Хуммельс, Алаба, Толиссо (Рафинья, 88), Видаль (Руди, 57), Алькантара (Вридт, 101), Роббен, Коман (Мартинес, 60), Левандовски.
Удаление: Кейта, 53.
Александр Никитин | http://soccernews.ru
Не пропустите! "РБ Лейпциг" – "Бавария" – 1:1, пен. 4:5 (обзор)
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|О
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