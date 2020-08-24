"Бавария" в шестой раз в истории выиграла Лигу Чемпионов. Фото с церемонии награждения

"Бавария" обыграла ПСЖ (1:0) в финале Лиги Чемпионов и стала победителем турнира в шестой раз в истории.

Победный гол забил Кингсли Коман на 59-й минуте.



В матче за Суперкубок УЕФА "Бавария" встретится с "Севильей".

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