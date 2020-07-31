"Бавария" в товарищеском матче победила "Марсель"

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"Бавария" в товарищеском матче победила "Марсель"

В Мюнхене состоялся товарищеский матч между "Баварией" и "Марселем".

Игра завершилась минимальной победой "ротен". Единственный гол в активе вингера Сержа Гнабри.

"Бавария" (Германия) – "Марсель" (Франция) - 1:0

Гол: Гнабри, 19 - 1:0.

"Бавария": Нойер (Ульрайх, 61), Алаба (Люка Эрнандес, 46), Боатенг (Зюле, 61), Киммих (Одриосола, 62), Горетцка (Толиссо, 46), Дэвис (Аррей-Мби, 62), Перишич (Коман, 46), Алькантара (Мартинес, 62), Гнабри (Кюизанс, 61), Левандовски (Зиркзее, 74), Мюллер (Коутиньо, 46).

"Марсель": Манданда, Альваро Гонсалес (Перрен, 88), Амави (Гуйе, 80), Сарр (Сакаи, 46), Камара (Лопес, 80), Товен (Аке, 62), Ронжье (Стротман, 62), Пайет (Радонич, 62), Сансон (Кауи, 80), Чалета-Цар (Балерди, 64), Бенедетто (Жермен, 61).

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