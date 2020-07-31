"Бавария" в товарищеском матче победила "Марсель"
В Мюнхене состоялся товарищеский матч между "Баварией" и "Марселем".
Игра завершилась минимальной победой "ротен". Единственный гол в активе вингера Сержа Гнабри.
"Бавария" (Германия) – "Марсель" (Франция) - 1:0
Гол: Гнабри, 19 - 1:0.
"Бавария": Нойер (Ульрайх, 61), Алаба (Люка Эрнандес, 46), Боатенг (Зюле, 61), Киммих (Одриосола, 62), Горетцка (Толиссо, 46), Дэвис (Аррей-Мби, 62), Перишич (Коман, 46), Алькантара (Мартинес, 62), Гнабри (Кюизанс, 61), Левандовски (Зиркзее, 74), Мюллер (Коутиньо, 46).
"Марсель": Манданда, Альваро Гонсалес (Перрен, 88), Амави (Гуйе, 80), Сарр (Сакаи, 46), Камара (Лопес, 80), Товен (Аке, 62), Ронжье (Стротман, 62), Пайет (Радонич, 62), Сансон (Кауи, 80), Чалета-Цар (Балерди, 64), Бенедетто (Жермен, 61).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20