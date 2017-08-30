"Бавария" в товарищеском матче разгромила "Оффенбах"

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"Бавария" в товарищеском матче разгромила "Оффенбах"Сегодня мюнхенская "Бавария" в товарищеском матче разгромила "Оффенбах".

"Оффенбах" - "Бавария" - 1:4

Голы: Врейдт, 12 - 0:1, Киркхофф, 18 - 0:2 (автогол), Врейдт, 59 - 0:3, Гочер, 63 - 1:3, Рибери, 90 - 1:4.

"Бавария" (стартовый состав): Нойер, Франтцке, Кехн, Май, Врейдт, Бенко, Дорш, Мартинес, Рафинья, Рибери, Тарнат.

Напомним, президент "Баварии" Хенесс в очередной раз высказался о трансфере Неймара. | soccernews.ru

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