"Бавария" в тяжелейшем матче победила "Боруссию" и возглавила Бундеслигу

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"Бавария" в тяжелейшем матче победила "Боруссию" и возглавила Бундеслигу

В рамках 7-го тура немецкой Бундеслиги "Бавария" одержала победу над дортмундской "Боруссией".

"Бавария" с 18 очками возглавила турнирную таблицу чемпионата. "Боруссия" идет третьей.

Отметим, что арбитр отменил два гола Роберта Левандовски после просмотра ВАР.

"Боруссия" Д - "Бавария" 2:3

Голы: Ройс, 45 - 1:0, Алаба, 45 - 1:1, Левандовски, 48 - 1:2, Сане, 80 - 1:3, Холанд, 83 - 2:3

"Боруссия" Д: Бюрки, Менье, Хуммельс, Аканджи, Геррейру, Санчо (Брандт, 69), Дилэйни (Беллингем, 60), Витцель, Рейна (Азар, 69), Ройс, Холанд.

"Бавария": Нойер, Боатенг (Хави Мартинес, 69), Люка Эрнандес, Алаба, Сарр, Гнабри, Горетцка, Мюллер, Киммих (Толиссо, 36), Коман (Сане, 69), Левандовски.

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Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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