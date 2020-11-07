"Бавария" в тяжелейшем матче победила "Боруссию" и возглавила Бундеслигу
В рамках 7-го тура немецкой Бундеслиги "Бавария" одержала победу над дортмундской "Боруссией".
"Бавария" с 18 очками возглавила турнирную таблицу чемпионата. "Боруссия" идет третьей.
Отметим, что арбитр отменил два гола Роберта Левандовски после просмотра ВАР.
"Боруссия" Д - "Бавария" 2:3
Голы: Ройс, 45 - 1:0, Алаба, 45 - 1:1, Левандовски, 48 - 1:2, Сане, 80 - 1:3, Холанд, 83 - 2:3
"Боруссия" Д: Бюрки, Менье, Хуммельс, Аканджи, Геррейру, Санчо (Брандт, 69), Дилэйни (Беллингем, 60), Витцель, Рейна (Азар, 69), Ройс, Холанд.
"Бавария": Нойер, Боатенг (Хави Мартинес, 69), Люка Эрнандес, Алаба, Сарр, Гнабри, Горетцка, Мюллер, Киммих (Толиссо, 36), Коман (Сане, 69), Левандовски.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20