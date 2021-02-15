"Бавария" ведет переговоры по трансферу английского защитника

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"Бавария" ведет переговоры по трансферу английского защитника

Мюнхенская "Бавария" проявляет интерес к защитнику "Норвича" Максу Ааронсу, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, немецкий клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. "Норвич" оценивает игрока в 35-40 миллионов евро. Также Ааронсом интересуются "Манчестер Юнайтед" и "Барселона".

21-летний Ааронс в нынешнем сезоне провел за "Норвич" 31 матч во всех турнирах, забил один гол и отдал три резуультативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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