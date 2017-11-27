"Бавария" ведет переговоры по трансферу форварда сборной Германии

Мюнхенская "Бавария" ведет переговоры по приобретению форварда "Хоффенхайма" Сандро Вагнеру, информирует Kicker.

По сведениям издания, на сегодняшний день клубы продвинулись в обсуждении возможного трансфера 29-летнего нападающего, однако пока им не удалось согласовать размер компенсации за игрока.

В "Баварии" Вагнера рассматривают в качестве дублера для Роберта Левандовски.

Напомним, Лев может возглавить "Баварию". | soccernews.ru