"Бавария" ведет переговоры с Моуринью

Теги бавария мюнхенжозе моуринью

"Бавария" ведет переговоры с Моуринью

Новым главным тренером мюнхенской "Баварии" может стать португальский специалист Жозе Моуриньо, сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.

По данным источника, в данный момент стороны ведут переговоры. Моуринью готов возглавить "Баварию", но хочет подписать контракт до лета 2022 года. Руководство немецкого клуба взяло паузу для размышлений.

Ожидается, что решение по Моуринью будет принято во время перерыва на матчи национальных сборных.

Напомним, что "Бавария" осталась без главного тренера после отставки Нико Ковача. 

Не пропустите: В "Баварии" заявили, что не намерены приглашать Арсена Венгера. | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

ТОП-5 памятных (и не очень) матчей с самым большим количеством удалений. Цифры вас удивят!

ТОП-5 памятных (и не очень) матчей с самым большим количеством удалений. Цифры вас удивят!

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 10 22
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 10 19
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 10 18
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 10 18
5 Фрайбург Фрайбург 10 18
6 Шальке Шальке 10 18
7 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 10 17
8 Вольфсбург Вольфсбург 10 17
9 Хоффенхайм Хоффенхайм 10 17
10 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 10 15
11 Герта Герта 10 11
12 Вердер Бремен Вердер Бремен 10 11
13 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 10 10
14 Унион Берлин Унион Берлин 10 10
15 Майнц 05 Майнц 05 10 9
16 Аугсбург Аугсбург 10 7
17 Кельн Кельн 10 7
18 Падерборн Падерборн 10 4
Полная таблица

топ-5 тегов