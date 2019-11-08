"Бавария" ведет переговоры с Моуринью
Новым главным тренером мюнхенской "Баварии" может стать португальский специалист Жозе Моуриньо, сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.
По данным источника, в данный момент стороны ведут переговоры. Моуринью готов возглавить "Баварию", но хочет подписать контракт до лета 2022 года. Руководство немецкого клуба взяло паузу для размышлений.
Ожидается, что решение по Моуринью будет принято во время перерыва на матчи национальных сборных.
Напомним, что "Бавария" осталась без главного тренера после отставки Нико Ковача.
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