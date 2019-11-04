"Бавария" ведёт переговоры с тренером "Аякса"

Теги бавария мюнхенаяксэрик тен хаг

"Бавария" ведёт переговоры с тренером "Аякса"

Главный тренер "Аякса" Эрик тен Хаг может возглавить "Баварию", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, представители "ротен" уже контактировали с 49-летним специалистом, который связан с амстердамским клубом контрактом до 2022 года.

Сам голландский наставник хотел бы попробовать свои силы на "Альянц-Арене", однако не намерен покидать "Аякс" посреди сезона.

Напомним, что в воскресенье вечером "Бавария" уволила Нико Ковача. Среди его вероятных преемников звучало имя Массимилиано Аллегри.

Не пропустите: СМИ узнали новые детали отставки Ковача с поста главного тренера "Баварии". | http://soccernews.ru
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