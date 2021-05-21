"Бавария" ведет переговоры с Вейналдумом

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"Бавария" ведет переговоры с Вейналдумом Фото: инстаграм Джорджиньо Вейналдума/Автор неизвестен

Хавбек "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум может продолжить карьеру в "Баварии".

Как сообщает журналист Sport1 Флориан Плеттенберг, мюнхенский клуб уже провел переговоры с представителями 30-летнего голландца, которые прошли в положительном ключе.

Отмечается, что "Баварии" интересен вариант с Вейналдумом, так как его можно будет подписать в качестве свободного агента. При этом сам футболист также заинтересован в переходе в стан чемпиона Германии.

В этом сезоне Вейналдум провел 50 игр, в которых отметился тремя голами.

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