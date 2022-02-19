"Бавария" ведёт переговоры с защитником "Торино"

Фото инстаграм Глейсона Бремера

Центральный защитник "Баварии" Глейсон Бремер привлёк внимание "Баварии", сообщает Sport1.

По информации источника, мюнхенский клуб изучает вариант с приобретением 24-летнего футболиста в ближайшее межсезонье.

"Ротен" рассчитывают купить бразильца за сумму около 15 миллионов евро.

В текущем сезоне Бремер сыграл за "Торино" 23 матча, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

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