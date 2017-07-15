"Бавария" - "Вердер" - 2:0 (обзор)

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"Бавария" - "Вердер" - 2:0 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор финального матча Telecom Cup между "Баварией" и "Вердером".

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