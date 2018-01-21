"Бавария" – "Вердер" – 4:2 (обзор)
Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 19-го тура чемпионата Германии между "Баварией" и "Вердером" (4:2).
Видео: "Бавария" – "Вердер".
Не пропустите: "Бавария" в концовке матча дожимает "Вердер". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|19
|47
|2
|Байер Леверкузен
|19
|31
|3
|Шальке
|19
|31
|4
|РБ Лейпциг
|19
|31
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|19
|31
|6
|Боруссия Дортмунд
|19
|30
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|19
|30
|8
|Аугсбург
|19
|27
|9
|Хоффенхайм
|19
|27
|10
|Ганновер 96
|19
|27
|11
|Герта
|19
|25
|12
|Фрайбург
|19
|23
|13
|Вольфсбург
|19
|20
|14
|Штутгарт
|19
|20
|15
|Майнц 05
|19
|20
|16
|Вердер Бремен
|19
|16
|17
|Гамбург
|19
|15
|18
|Кельн
|19
|12