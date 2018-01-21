"Бавария" – "Вердер" – 4:2 (обзор)

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"Бавария" – "Вердер" – 4:2 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 19-го тура чемпионата Германии между "Баварией" и "Вердером" (4:2).

Видео: "Бавария" – "Вердер".

 

Не пропустите: "Бавария" в концовке матча дожимает "Вердер". | http://soccernews.ru

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5 Боруссия Менхенгладбах 19 31
6 Боруссия Дортмунд 19 30
7 Айнтрахт Франкфурт 19 30
8 Аугсбург 19 27
9 Хоффенхайм 19 27
10 Ганновер 96 19 27
11 Герта 19 25
12 Фрайбург 19 23
13 Вольфсбург 19 20
14 Штутгарт 19 20
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