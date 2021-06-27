"Бавария" вернула Ульрайха

Фото: инстаграм Свена Ульрайха/Автор неизвестен

Вратарь "Гамбурга" Свен Ульрайх перешел в "Баварию", сообщается на официальном сайте мюнхенского клуба.

Голкипер достался мюнхенцам бесплатно и заключил с клубом однолетнее соглашение. Стоит отметить, что Ульрайх ранее уже играл за "Баварию" с 2015 по 2020 годы. Также он выступал за "Штутгарт".

В минувшем сезоне 32-летний Ульрайх провел за "Гамбург" 32 матча во всех турнирах и пропустил 40 голов.

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