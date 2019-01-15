"Бавария" вернулась к кандидатуре Мораты
"Бавария" вернулась к кандидатуре нападающего лондонского "Челси" Альваро Мораты, сообщает Daily Mail.
По сведениям издания, мюнхенский клуб хотел бы арендовать 26-летнего испанца во время зимнего трансферного окна.
"Синие" готовы отпустить своего игрока, однако за его полугодовую аренду требуют не менее трёх миллионов евро.
Также за ситуацией следят "Барселона", "Севилья", "Атлетико" и дортмундская "Боруссия".
В текущем сезоне Мората сыграл за "Челси" 24 матча и забил 9 голов. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года. Трансферная стоимость форварда оценивается в 50 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|22
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|2
|Манчестер Сити
|21
|50
|3
|Тоттенхэм
|22
|48
|4
|Челси
|22
|47
|5
|Арсенал Лондон
|22
|41
|6
|Манчестер Юнайтед
|22
|41
|7
|Уотфорд
|22
|32
|8
|Лестер Сити
|22
|31
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|22
|31
|10
|Эвертон
|22
|30
|11
|Вулверхэмптон
|21
|29
|12
|Борнмут
|22
|27
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|22
|26
|14
|Кристал Пэлас
|22
|22
|15
|Бернли
|22
|21
|16
|Саутгемптон
|22
|19
|17
|Кардифф Сити
|22
|19
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|22
|18
|19
|Фулхэм
|22
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|22
|11