"Бавария" вернулась к кандидатуре Мораты

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"Бавария" вернулась к кандидатуре Мораты

"Бавария" вернулась к кандидатуре нападающего лондонского "Челси" Альваро Мораты, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, мюнхенский клуб хотел бы арендовать 26-летнего испанца во время зимнего трансферного окна.

"Синие" готовы отпустить своего игрока, однако за его полугодовую аренду требуют не менее трёх миллионов евро.

Также за ситуацией следят "Барселона", "Севилья", "Атлетико" и дортмундская "Боруссия".

В текущем сезоне Мората сыграл за "Челси" 24 матча и забил 9 голов. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года. Трансферная стоимость форварда оценивается в 50 миллионов евро.

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