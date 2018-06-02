"Бавария" включилась в борьбу за Фекира

Теги лионбавария мюнхеннабиль фекиртьяго алькантараартуро видаль

"Бавария" включилась в борьбу за Фекира

"Бавария" включилась в борьбу за полузащитника "Лиона" Набиля Фекира, сообщает немецкая пресса.

Чтобы купить 24-летнего француза, мюнхенский клуб готов расстаться с двумя игроками - Артуро Видалем и Тьяго Алькантарой.

В гонке за Фекиром "Баварии" придётся выдержать конкуренцию со стороны "Ливерпуля".

Не пропустите: Хамес готов разорвать арендное соглашение с "Баварией". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Роналду сообщил игрокам "Реала" об уходе из клуба

Роналду сообщил игрокам "Реала" об уходе из клуба

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 34 84
2 Шальке 34 63
3 Хоффенхайм 34 55
4 Боруссия Дортмунд 34 55
5 Байер Леверкузен 34 55
6 РБ Лейпциг 34 53
7 Штутгарт 34 51
8 Айнтрахт Франкфурт 34 49
9 Боруссия Менхенгладбах 34 47
10 Герта 34 43
11 Вердер Бремен 34 42
12 Аугсбург 34 41
13 Ганновер 96 34 39
14 Майнц 05 34 36
15 Фрайбург 34 36
16 Вольфсбург 34 33
17 Гамбург 34 31
18 Кельн 34 22
Полная таблица

топ-5 тегов