"Бавария" включилась в борьбу за Фекира

"Бавария" включилась в борьбу за полузащитника "Лиона" Набиля Фекира, сообщает немецкая пресса.

Чтобы купить 24-летнего француза, мюнхенский клуб готов расстаться с двумя игроками - Артуро Видалем и Тьяго Алькантарой.

В гонке за Фекиром "Баварии" придётся выдержать конкуренцию со стороны "Ливерпуля".

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