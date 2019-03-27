"Бавария" включилась в борьбу за форварда "Бенфики" Жоту

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"Бавария" включилась в борьбу за форварда "Бенфики" Жоту

"Бавария" стала очередным претендентом на нападающего "Бенфики" Жоау Невеша Филипе, более известного как Жота.

Как сообщает Sport Bild, мюнхенский клуб рассматривает кандидатуру 19-летнего португальца в качестве альтернативы вингеру "Челси" Каллуму Хадсону-Одои.

В услугах перспективного футболиста также заинтересованы "Арсенал", "Тоттенхэм", "Ливерпуль" и "Реал".

В текущем сезоне Жота сыграл за основную команду "Бенфики" 3 матча, результативными действиями не отличался. Его стоимость оценивается в 8 миллионов евро.

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