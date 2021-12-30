"Бавария" включилась в борьбу за Гинтера

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"Бавария" включилась в борьбу за Гинтера

Фото инстаграм Маттиаса Гинтера

Защитник менхенгладбахской "Боруссии" Маттиас Гинтер интересен "Баварии", пишет Bayern & Germany.

По информации источника, "ротен" хотят подписать 27-летнего футболиста по окончании сезона, когда он станет свободным агентом.

Впрочем, переход Гинтера не является приоритетом для "Баварии", потому что в руководстве клуба есть и противники этого трансфера.

В нынешней кампании игрок провёл за "Боруссию" 17 матчей, результативными действиями не отличался. Его рыночная стоимость - 24 миллиона евро.

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