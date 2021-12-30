"Бавария" включилась в борьбу за Гинтера
Фото инстаграм Маттиаса Гинтера
Защитник менхенгладбахской "Боруссии" Маттиас Гинтер интересен "Баварии", пишет Bayern & Germany.
По информации источника, "ротен" хотят подписать 27-летнего футболиста по окончании сезона, когда он станет свободным агентом.
Впрочем, переход Гинтера не является приоритетом для "Баварии", потому что в руководстве клуба есть и противники этого трансфера.
В нынешней кампании игрок провёл за "Боруссию" 17 матчей, результативными действиями не отличался. Его рыночная стоимость - 24 миллиона евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20