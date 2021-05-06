"Бавария" включилась в борьбу за Холанда

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"Бавария" включилась в борьбу за Холанда

Фото твиттер Бундеслиги

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд интересен "Баварии", утверждает Mundo Deportivo со ссылкой на Sky Sport Deutschland.

По информации источника, видеть норвежца в своей команде хочет новый главный тренер "ротен" Юлиан Нагельсманн.

Будущий наставник мюнхенцев считает 20-летнего форварда идеальной заменой для Роберта Левандовски, который может покинуть клуб.

Конкуренцию "Баварии" в гонке за звёздным игроком составят "Реал", "Барселона" и гранды АПЛ.

В текущем сезоне Холанд сыграл за "Боруссию" 38 матчей, забил 37 голов и сделал 11 ассистов. Его рыночная стоимость - 110 миллионов евро.

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