"Бавария" включилась в борьбу за игрока "Реала"

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"Бавария" включилась в борьбу за игрока "Реала"

Мюнхенская "Бавария" стала четвёртым претендентом на защитника мадридского "Реала" Эдера Милитао.

По информации Goal.com, "ротен" поспорят за 22-летнего футболиста с "Ювентусом", "Тоттенхэмом" и дортмундской "Боруссией".

В "Баварии" считают, что бразилец сможет заменить в составе Давида Алабу, чей контракт истекает летом.

В текущем сезоне Милитао сыграл за "Реал" всего 3 матча. Его рыночная стоимость - 30 миллионов евро.

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