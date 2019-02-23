"Бавария" включилась в борьбу за лидера "Барселоны"
"Бавария" включилась в борьбу за ведущего полузащитника "Барселоны" Ивана Ракитича, сообщает Sport.es.
По информации ресурса, мюнхенский клуб готов составить конкуренцию миланскому "Интеру", который уже сделал конкретное предложение 30-летнему хорвату.
Напомним, что "блауграна" требует за опытного хавбека не менее 50 миллионов евро.
В текущем сезоне Ракитич сыграл за "Барселону" 36 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 6 ассистов. Его контракт с "сине-гранатовыми" рассчитан до лета 2021 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|22
|51
|2
|Бавария Мюнхен
|22
|48
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|22
|43
|4
|РБ Лейпциг
|22
|41
|5
|Байер Леверкузен
|22
|36
|6
|Вольфсбург
|22
|35
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|22
|34
|8
|Хоффенхайм
|22
|33
|9
|Вердер Бремен
|23
|32
|10
|Герта
|22
|32
|11
|Майнц 05
|22
|27
|12
|Фортуна Дюссельдорф
|22
|25
|13
|Фрайбург
|22
|24
|14
|Шальке
|22
|23
|15
|Аугсбург
|22
|18
|16
|Штутгарт
|23
|16
|17
|Ганновер 96
|22
|14
|18
|ФК Нюрнберг
|22
|13