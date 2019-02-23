"Бавария" включилась в борьбу за лидера "Барселоны"

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"Бавария" включилась в борьбу за лидера "Барселоны"

"Бавария" включилась в борьбу за ведущего полузащитника "Барселоны" Ивана Ракитича, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, мюнхенский клуб готов составить конкуренцию миланскому "Интеру", который уже сделал конкретное предложение 30-летнему хорвату.

Напомним, что "блауграна" требует за опытного хавбека не менее 50 миллионов евро.

В текущем сезоне Ракитич сыграл за "Барселону" 36 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 6 ассистов. Его контракт с "сине-гранатовыми" рассчитан до лета 2021 года.

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