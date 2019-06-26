"Бавария" включилась в борьбу за Ловрена

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"Бавария" включилась в борьбу за Ловрена

"Бавария" стала вторым претендентом на центрального защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, мюнхенский клуб поспорит за 29-летнего футболиста с "Миланом".

Ранее стало известно, что "Ливерпуль" готов продать хорвата за 30 миллионов евро. 

Ловрен выступает за "красных" с 2014 года, в минувшем сезоне он сыграл 18 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Не пропустите: Сане ответил на предложение "Баварии". | http://soccernews.ru
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