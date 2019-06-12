"Бавария" включилась в борьбу за трансферную цель "Арсенала"

Теги арсенал лондонбавария мюнхендалянь ифанянник феррейра карраскотрансферы

"Бавария" включилась в борьбу за трансферную цель "Арсенала"

"Бавария" хочет купить вингера "Далянь Ифан" Янника Феррейру Карраско, сообщает Sport Bild.

По сведениям издания, мюнхенский клуб переключил внимание на бельгийца после неудачи в переговорах по трансферу Лероя Сане из "Манчестер Сити".

"Ротен" готовы заплатить за 25-летнего футболиста требуемые 30 миллионов евро, что делает их фаворитом в гонке за игроком.

Также на Карраско претендует лондонский "Арсенал", но "канониры" не намерены переплачивать за него.

Не пропустите: Гнабри хочет видеть Сане в "Баварии". | http://soccernews.ru
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