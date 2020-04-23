"Бавария" включилась в борьбу за трансферную цель "Барселоны", "Реала" и "Ювентуса"

Полузащитник "Валенсии" Ферран Торрес может продолжить карьеру в Германии, сообщает испанская пресса.

20-летний футболист привлёк внимание "Баварии", которая всерьёз нацелилась на него.

За перспективным хавбеком также охотятся "Реал", "Барселона", "Ювентус", "Манчестер Юнайтед" и дортмундская "Боруссия".

В контракте Торреса прописана сумма отступных в размере 100 миллионов евро, однако "Валенсия" готова идти на уступки, учитывая, что соглашение игрока с клубом истечёт в 2021 году.

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