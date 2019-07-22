"Бавария" включилась в борьбу за Заа

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"Бавария" включилась в борьбу за Заа

"Бавария" намерена купить этим летом вингера "Кристал Пэлас" Уилфрида Заа, сообщает 90min.

По информации источника, мюнхенский клуб пока не определился с размером предложения по трансферу 26-летнего футболиста.

Напомним, что фаворитом в гонке за ивуарийцем считается лондонский "Арсенал".

В прошлом сезоне Заа сыграл за "Кристал Пэлас" 36 матчей, забил 10 голов и сделал 10 ассистов.

"Орлы" требуют за своего лидера почти 90 миллионов евро.

Не пропустите: "Бавария" предложила Алабу "Барселоне" и "Манчестер Сити" в обмен на Сане и Дембеле. | http://soccernews.ru
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