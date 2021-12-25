"Бавария" включилась в гонку за Инсинье

Фото твиттер Лоренцо Инсинье

Вингер "Наполи" Лоренцо Инсинье может продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, интерес к 30-летнему футболисту проявляет мюнхенская "Бавария".

"Ротен" готовы конкурировать за подписание итальянца с "Тоттенхэмом" и несколькими топ-клубами Серии А.

В текущем сезоне Инсинье сыграл за "Наполи" 18 матчей, забил 5 голов и сделал 6 ассистов. Его контракт с неаполитанцами истекает летом. Рыночная стоимость игрока - 48 миллионов евро.

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