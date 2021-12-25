"Бавария" включилась в гонку за Инсинье

Теги бавария мюнхеннаполилоренцо инсиньетрансферы

"Бавария" включилась в гонку за Инсинье

Фото твиттер Лоренцо Инсинье

Вингер "Наполи" Лоренцо Инсинье может продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, интерес к 30-летнему футболисту проявляет мюнхенская "Бавария".

"Ротен" готовы конкурировать за подписание итальянца с "Тоттенхэмом" и несколькими топ-клубами Серии А.

В текущем сезоне Инсинье сыграл за "Наполи" 18 матчей, забил 5 голов и сделал 6 ассистов. Его контракт с неаполитанцами истекает летом. Рыночная стоимость игрока - 48 миллионов евро.

Не пропустите: "Бавария" подпишет звезду "Лидса" за 50 миллионов евро. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Люк де Йонг блокирует свой уход из "Барселоны"

Люк де Йонг блокирует свой уход из "Барселоны"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов