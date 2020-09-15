"Бавария" вновь нацелилась на таланта "Челси"
Мюнхенская "Бавария" проявляет интерес к полузащитнику лондонского "Челси" Каллуму Хадсону-Одои, сообщает Sky Sports.
По сведениям издания, немецкий клуб хочет арендовать футболиста на год с правом последующего выкупа. Интерес к форварду также проявляют "Ювентус" и "РБ Лейпциг".
Стоит отметить, что "Бавария" интересовалась англичанином еще год назад, но тогда клубу не удалось согласовать его трансфер.
19-летний Хадсон-Одои является воспитанником "Челси". Всего он провел за "аристократов" 62 матча во всех турнирах, забил восемь голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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