"Бавария" вновь нацелилась на таланта "Челси"

Мюнхенская "Бавария" проявляет интерес к полузащитнику лондонского "Челси" Каллуму Хадсону-Одои, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, немецкий клуб хочет арендовать футболиста на год с правом последующего выкупа. Интерес к форварду также проявляют "Ювентус" и "РБ Лейпциг".

Стоит отметить, что "Бавария" интересовалась англичанином еще год назад, но тогда клубу не удалось согласовать его трансфер.

19-летний Хадсон-Одои является воспитанником "Челси". Всего он провел за "аристократов" 62 матча во всех турнирах, забил восемь голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: "Бавария" предложит "Ювентусу" обмен игроками. | http://soccernews.ru