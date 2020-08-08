"Бавария" во второй раз разгромила "Челси" и вышла в четвертьфинал Лиги Чемпионов

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"Бавария" во второй раз разгромила "Челси" и вышла в четвертьфинал Лиги Чемпионов

В ответной игре 1/8 финала Лиги Чемпионов "Бавария" разгромила "Челси".

Таким образом, мюнхенский клуб вышел в 1/4 финала, где встретится с победителем пары "Барселона" - "Наполи".

"Бавария" - "Челси" 4:1, первый матч - 3:0

Голы: Левандовски (пен), 10 - 1:0, Перишич, 24 - 2:0, Абрахам, 44 - 2:1, Толиссо, 76 - 3:1, Левандовски, 83 - 4:1

"Бавария": Нойер, Боатенг (Зюле, 63), Алаба, Киммих (Одриосола, 71), Алькантара (Толиссо, 70), Дэвис, Гнабри (Мартинес, 81), Горетцка, Перишич (Коутиньо, 64), Левандовски, Мюллер.

"Челси": Кабальеро, Зума, Джеймс, Кристенсен, Эмерсон, Канте, Ковачич, Маунт, Баркли, Хадсон-Одои, Абрахам (Жиру, 81).

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