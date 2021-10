"Бавария" восторженно оценила классный гол Альфонсо Дэвиса за сборную Канады (видео)

Фото: инстаграм Альфонсо Дэвиса/Автор неизвестен

Пресс-служба мюнхенской "Баварии" восторженно оценила гол защитника команды Альфонсо Дэвиса в матче за сборную Канады с Панамой в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года.

Во втором тайме Дэвис на бровке отобрал мяч у соперника, ворвался в штрафную и точным ударом поймал вратаря на противоходе.

ALPHONSO DAVIES ARE YOU SERIOUS??



(via @CBSSportsGolazo) pic.twitter.com/1zzUTchnS3