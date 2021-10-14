"Бавария" восторженно оценила классный гол Альфонсо Дэвиса за сборную Канады (видео)

Фото: инстаграм Альфонсо Дэвиса/Автор неизвестен

Пресс-служба мюнхенской "Баварии" восторженно оценила гол защитника команды Альфонсо Дэвиса в матче за сборную Канады с Панамой в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года.

Во втором тайме Дэвис на бровке отобрал мяч у соперника, ворвался в штрафную и точным ударом поймал вратаря на противоходе.

"Альфонсо Дэвис ты серьезно?" - говорится в твиттере "Баварии".

В нынешнем сезоне 20-летний Дэвис провел за "Баварию" 10 матчей во всех турнирах и отдал три голевые передачи.

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