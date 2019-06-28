"Бавария" возобновила интерес к Хадсону-Одои

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"Бавария" возобновила интерес к Хадсону-Одои

"Бавария" снова хочет заполучить вингера "Челси" Каллума Хадсона-Одои, сообщает Bild.

По сведениям издания, мюнхенский клуб готов предложить за перспективного англичанина 25 миллионов евро.

"Ротен" хотят воспользоваться тем, что контракт 18-летнего футболиста с "синими" истекает следующим летом, поэтому лондонцы могут пойти на продажу игрока, чтобы не потерять его через год бесплатно.

В минувшем сезоне Хадсон-Одои сыграл за "Челси" 24 матча, забил 5 голов и сделал 5 ассистов.

Не пропустите: "Бавария" нацелилась на хавбека "Эспаньола". | http://soccernews.ru
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