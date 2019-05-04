"Бавария" возобновила интерес к Тухелю

"Бавария" рассматривает вариант с приглашением Томаса Тухеля на пост главного тренера команды, сообщает RMC Sport.

По информации источника, мюнхенский клуб следит за ситуацией 45-летнего наставника в ПСЖ.

Немецкий специалист в дебютном сезоне у руля парижан смог выиграть только Лигу 1, поэтому появились слухи о его возможном увольнении.

"Баварию" сейчас возглавляет хорват Нико Ковач, однако его будущее также пока под вопросом.

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