"Бавария" возобновила интерес к Тухелю

Теги бавария мюнхенпсжтомас тухельнико ковач

"Бавария" возобновила интерес к Тухелю

"Бавария" рассматривает вариант с приглашением Томаса Тухеля на пост главного тренера команды, сообщает RMC Sport.

По информации источника, мюнхенский клуб следит за ситуацией 45-летнего наставника в ПСЖ.

Немецкий специалист в дебютном сезоне у руля парижан смог выиграть только Лигу 1, поэтому появились слухи о его возможном увольнении.

"Баварию" сейчас возглавляет хорват Нико Ковач, однако его будущее также пока под вопросом.

Не пропустите: Будущее Хамеса в "Баварии" зависит от Ковача. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Айнтрахт" хочет включить игрока "Реала" в сделку по Йовичу

"Айнтрахт" хочет включить игрока "Реала" в сделку по Йовичу

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 31 71
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 31 69
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 65
4 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 31 54
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 31 51
6 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 31 51
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 31 50
8 Вольфсбург Вольфсбург 31 49
9 Вердер Бремен Вердер Бремен 31 46
10 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 31 40
11 Герта Герта 31 37
12 Майнц 05 Майнц 05 32 37
13 Фрайбург Фрайбург 31 32
14 Аугсбург Аугсбург 31 31
15 Шальке Шальке 31 30
16 Штутгарт Штутгарт 31 24
17 ФК Нюрнберг ФК Нюрнберг 31 19
18 Ганновер 96 Ганновер 96 31 18
Полная таблица

топ-5 тегов