"Бавария" впервые проиграла в Лиге Чемпионов под руководством Флика

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"Бавария" проиграла ПСЖ (2:3) в рамках 1/4 финала Лиги Чемпионов.

Стоит отметить, что это первое поражение мюнхенского клуба в ЛЧ при тренере Хансе-Дитере Флике.

До этого в 16 играх под руководством Флика "Бавария" выиграла 15 раз и однажды сыграла вничью. Кроме того, ПСЖ прервал 20-матчевую беспроигрышную серию "Баварии" в ЛЧ.

Ответная игра пройдет в Париже 13 апреля.

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