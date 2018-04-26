"Бавария" впервые в истории проиграла шесть матчей подряд одному сопернику

Теги реал мадридбавария мюнхен

"Бавария" впервые в истории проиграла шесть матчей подряд одному сопернику

В первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов "Бавария" дома уступила "Реалу" со счётом 1:2.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, мюнхенская команда впервые в своей истории проиграла шесть раз подряд одному сопернику.

Ранее "Бавария" потерпела одно поражение от "Реала" в сезоне 2011/12 (1:2), два - в сезоне 2013/14 (0:1 и 0:4), и ещё два - в сезоне 2016/17 (1:2 и 2:4).

Не пропустите: "Бавария" потерпела первое домашнее поражение в текущем сезоне. | http://soccernews.ru

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2 Шальке 31 56
3 Боруссия Дортмунд 31 54
4 Байер Леверкузен 31 51
5 Хоффенхайм 31 49
6 РБ Лейпциг 31 47
7 Айнтрахт Франкфурт 31 46
8 Боруссия Менхенгладбах 31 43
9 Герта 31 42
10 Штутгарт 31 42
11 Аугсбург 31 40
12 Вердер Бремен 31 37
13 Ганновер 96 31 36
14 Вольфсбург 31 30
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