"Бавария" впервые в истории проиграла шесть матчей подряд одному сопернику

В первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов "Бавария" дома уступила "Реалу" со счётом 1:2.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, мюнхенская команда впервые в своей истории проиграла шесть раз подряд одному сопернику.

Ранее "Бавария" потерпела одно поражение от "Реала" в сезоне 2011/12 (1:2), два - в сезоне 2013/14 (0:1 и 0:4), и ещё два - в сезоне 2016/17 (1:2 и 2:4).

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